Gobeliner: Kunst, Modstand og Tidsånd På Frederiksborg Slot

En ny udstilling på Frederiksborg Slot udforsker gobelinens fascinerende historie og alsidige rolle i kunsten og samfundet. Udstillingen viser gobelinens udvikling fra modstand og kønspolitik til poesi og kvindefrigørelse, og fremhæver gobelinens vedvarende relevans.

Ny udstilling på Frederiksborg Slot inviterer beskueren ind i en verden af tråd, farver og fortællinger, hvor gobeliner træder frem som langt mere end blot dekorative billeder. Udstillingen, der bærer titlen GOBELIN – i tråd med tiden, udforsker gobelinens mange facetter og dens rolle i historien, fra modstand og kønspolitik til poesi og kvindefrigørelse.

Det er en fascinerende rejse gennem tiden, hvor gobelinerne ikke blot er kunstværker, men også spejlinger af samfundets strømninger og kunstneriske ambitioner. Udstillingen afdækker, hvordan gobeliner har været brugt som et medie for politisk kritik, sociale kommentarer og personlige udtryk. Den viser, hvordan kunstnere gennem århundreder har brugt denne teknik til at udfordre normer, fortælle historier og skabe visuelle mesterværker. Man kan spørge sig selv hvorfor gobeliner pludselig er blevet moderne, men det er ikke blot en gentagelse af 1970'ernes retrobølge, selvom mange af de tilgange ses i dag. Udstillingen peger i stedet på rødderne i det sene 1800-tallet som en nøgleperiode for gobelinens udvikling og betydning. Man kan undre sig over, at vi i dag ser så meget kreativitet og fokus på tekstilkunst, og den sammenligner to forskellige steder, med vidt forskellige tilgange. Abstrakte billedtæpper på Statens Museum for Kunst og myldrende skildringer af roma-liv formet i stof på Charlottenborg, er blot to eksempler på hvor forskelligartet den kunstform er. Den store afstand mellem disse to steder, er dog kun en kilometer, men deres forskelle er store. Det beviser at tekstilkunsten er meget bred. Hvorfor er billedtæpper blevet så moderne? Umiddelbart skulle man tro, at det handlede om 1970ernes genkomst. I forvejen strikker og hækler folk på livet løs, og hvis man går i IKEA, er der brunt og orange overalt – vi mangler bare de forsænkede lofter og hessiantapeter og bilfri søndage, så er 70erfølelsen genskabt. Men det handler ikke om 1970ernes genkomst, men snarere om det sene 1800-tals. Det viser udstillingen om gobeliner på Frederiksborg. Kulturkommentator og magister i litteraturhistorie, f. 1972, derudover har supplerende fag i filosofi og idéhistorie, bidrager med en dybdegående analyse af gobelinernes symbolske betydning og deres rolle i den kulturelle kontekst. Hun skriver om litteratur, tidsånd, dannelse, eksistens og kulturhistorie. Har desuden bidraget til en række antologier og er bestyrelsesmedlem samt foredragsholder. Gennem hendes perspektiv bliver udstillingen en mulighed for at forstå gobelinens komplekse lag og dens vedvarende relevans i en moderne verden. Udstillingen er ikke blot en visuel fest, men også en intellektuel udfordring, der opfordrer beskueren til at reflektere over kunstens rolle i samfundet og gobelinens evne til at fange og fastholde historiske og kulturelle narrativer. Det er en hyldest til håndværket, fantasien og den menneskelige kreativitet, der har formet disse imponerende tekstiler gennem århundreder.\Udstillingen præsenterer et rigt udvalg af gobeliner, der spænder over forskellige perioder, stilarter og temaer. Fra de tidlige eksempler, der afspejler magthavernes ambitioner og religiøse fortællinger, til de mere moderne værker, der udforsker abstrakte former og personlige udtryk. Hvert værk er et vidnesbyrd om den kunstneriske dygtighed og det tekniske mesterskab, der ligger bag skabelsen af gobeliner. Besøgende kan forvente at blive fortryllet af de detaljerede billeder, de levende farver og de komplekse kompositioner. Udstillingen er kurateret med stor omhu og præsenteres på en måde, der gør den tilgængelig og engagerende for et bredt publikum. Der er lagt vægt på at skabe en oplevelse, der både er informativ og inspirerende, og som giver besøgende mulighed for at fordybe sig i gobelinens verden og forstå dens dybere betydning. Udstillingen indeholder også interaktive elementer, der giver besøgende mulighed for at lære mere om gobelinens teknikker, materialer og historiske kontekst. Der er desuden information om de kunstnere, der har skabt værkerne, og de historiske begivenheder, der har præget dem. Gennem denne tilgang bliver udstillingen en levende og dynamisk oplevelse, der inviterer beskueren til at engagere sig aktivt i kunsten.\Udstillingen er en fejring af gobelinens fortsatte relevans i det 21. århundrede. Den understreger, hvordan dette gamle kunsthåndværk stadig kan inspirere og udfordre os, og hvordan det fortsat kan bruges til at fortælle vigtige historier og udtrykke menneskelige følelser. Udstillingen er et must-see for alle, der interesserer sig for kunst, historie og kultur, og som ønsker at opleve et unikt og fascinerende kunstnerisk univers. Den giver en enestående mulighed for at fordybe sig i gobelinens verden og opdage dens skjulte skatte. Udstillingen på Frederiksborg Slot er en hyldest til det menneskelige talent og kreativitet, og den viser, hvordan kunst kan transcenderer tid og rum. Udstillingen understreger gobelinernes evne til at reflektere de skiftende strømninger i samfundet og deres fortsatte relevans i dagens verden. Det er en oplevelse, der vil berige og inspirere alle, der besøger den





