Lokale i Glyngøre inviteres til at sende en videohilsen til Jonas Vingegaard Hansen efter hans historiske sejr i Giro d'Italia. Det er første gang en dansker har vundet alle tre Grand Tours.

Det er første gang en dansker har vundet alle tre Grand Tours (Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España). Han har vundet fem etaper i årets Giro d'Italia, hvilket en dansker ikke har formået før i samme Grand Tour. Landsholdsspiller Mads Svane Knudsen skifter til Aalborg Håndbold senest i sommeren 2027, men ingen af parterne har ønsket at forholde sig til TV 2 Sports oplysninger.

I Holstebro blev en dommer truet af en forælder til en fodboldkamp, men støtten har strømmet ind efter at han stod frem. En bilist blev kørt til behandling på Regionshospitalet Gødstrup efter et færdselsuheld på Klitvej nord for Husby, hvor han forsøgte at undgå at ramme et dyr på vejen. Efter en flot superligasæson får Viborg FFs midtbaneprofil Thomas Jørgensen lov til at snuse til tilværelsen som A-landsholdsspiller.

Han vurderer, at det er et spørgsmål om tid, før den 20-årige profil bliver en fast del af A-landsholdet. Den tidligere FC Midtjylland-profil Gustav Isaksen er udgået af den danske landsholdstrup med en skade, og landstræner Brian Riemer har udtaget Adam Daghim til de kommende kampe mod DR Congo og Ukraine





