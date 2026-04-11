Glem ikke dit kørekort: Udløbsdato kan koste dig dyrt

Mange danskere glemmer at forny deres kørekort, hvilket kan resultere i dyre bøder. Myndighederne sender ikke påmindelser, så det er vigtigt at holde øje med udløbsdatoen. Lempede regler for fornyelse betyder ikke, at man er fritaget for at holde styr på sit kørekort.

En lille forglemmelse kan hurtigt blive en bekostelig affære for mange danskere, især ældre, der kan stå overfor ubehagelige overraskelser. Myndighederne sender som udgangspunkt ikke påmindelser om udløb af kørekort , hvilket betyder, at ansvaret i høj grad ligger hos den enkelte borger. Konsekvenserne af at køre med et udløb et kørekort kan være betydelige, både økonomisk og praktisk.

Bliver man stoppet af politiet eller blitzet i en fartkontrol, risikerer man ikke kun en bøde for selve forseelsen, men også en ekstra bøde for at køre uden gyldigt kørekort. Standardbøden for at køre uden gyldigt kørekort er på 1.000 kroner, mens selv mindre fartovertrædelser typisk udløser en bøde på mindst 1.200 kroner. Det betyder, at en simpel forglemmelse kan løbe op i flere tusinde kroner i bøder.\I dag udsender hverken politiet eller Færdselsstyrelsen generelle varsler til borgerne om, at deres kørekort er ved at udløbe. Denne mangel på påmindelse kan være særligt problematisk for seniorer, da mange skal forny deres kørekort, når de nærmer sig 70-års alderen. Reglerne er desuden blevet ændret tilbage i 2017, hvilket har skabt yderligere forvirring. Kørekort gælder nu som udgangspunkt i 15 år, og kravene til lægeerklæring er blevet lempet. Dette har ført til, at nogle fejlagtigt har troet, at fornyelse ikke længere var nødvendig. Der er dog lyspunkter i horisonten. Et nyt kørekortregister er under udvikling, og ambitionen er, at det fremover skal kunne sende påmindelser til borgerne. Der findes også en app med digitalt kørekort, der giver besked seks og tre måneder før udløb. Det er dog ikke sikkert, at alle brugere opdager disse notifikationer. Flere kommuner har desuden indført egne ordninger, hvor borgere får besked om udløb af deres kørekort.\Tidligere kunne det få store konsekvenser at have glemt at forny sit kørekort i flere år, herunder høje bøder og krav om ny køreprøve. Reglerne er blevet lempet siden 2025. I dag kan man forny sit kørekort uden at skulle op til en ny prøve, uanset hvor længe det har været udløbet. Selvom reglerne er blevet lempet, ændrer det ikke ved det grundlæggende problem: manglen på proaktive påmindelser fra myndighedernes side. Det er fortsat vigtigt, at den enkelte borger selv er opmærksom på udløbsdatoen på sit kørekort. Det er afgørende at holde øje med udløbsdatoen for at undgå unødvendige bøder og problemer. Ud over de økonomiske konsekvenser kan et udløbet kørekort også føre til praktiske vanskeligheder, for eksempel hvis man skal leje en bil eller bevise sin identitet





