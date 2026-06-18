Gisèle Pelicots mod og internationale begivenheder fra Moskva til EU-regler

En samling af vigtige nyheder: Gisèle Pelicots eneste danske interview, Moskvas droneangreb, Trumps aftale med Iran, Norges kongefamiliens sundhedsudvikling, Skotlands VM-fejring, dansk landbrugsrhetorik, Ukraine-kirkebesøg, Norges fans, Marius Borg Høiby-sagen, australsk fodbold, Italiensk-US alliance, og nye EU-flyregler.

Gisèle Pelicot har sat et vedvarende præg paa den danske tv-vært Michèle Bellaiche gennem deres første og eneste interview i Go Morgen Danmark . Den 73-aarige franske kvinde blev en global symbol for mod og retfærdighed efter sin kraftfulde opfordring om at 'skammen skal skifte side' i en af Frankrigs største voldtægtssager.

Hendes mod og vilje til at stå i retten aabent har inspireret tusinder og udfordret samfundets tabuer om seksuel vold. Samtidig har Moskva dobbeltoplevet massive droneangreb, hvor byens olieraffinaderi i Kapotnja-distriktet er blevet dxørt. Borgmester Sergej Sobjanin har bekræftet skaderne, hvilket understreger den vedvarende sikkerhedstrussel i regionen. I en anden udvikling har USA's praesident Donald Trump underskrevet et forståelsespapir med Iran efter et møde paa Versailles-slottet under G7-topmødet i Frankrig, hvor han also mødte Frankrigs praesident Emmanuel Macron.

Dette sker mod en baggrund af internationalt spændingsfyldte forhold. I Norge har kronprinsesse Mette-Marit gennemgaaft en vellykket lungetransplantation, som kongehuset har offentliggjort i en pressemeddelelse. Dronning Mary har sendt varme tanker til familien, og nyheden har vakt stor glæde blandt norskere i Oslo. Samtidig er norske fans viralt efter landsholdets 4-1-sejr over Irak i VM, hvor fans har fejret ved at 'sejle' i vikingeskibe.

Paa den anden side har TV 2 observeret den ikoniske kirke i Kyiv, der blev ramt i et omfattende russisk angreb, hvor taget brændte, men indre af kirken forblev uantastet. I Skotland har tusindvis af fans, kaldet Tartan Army, rejst til Boston for at understøtte landsholdets første VM-kamp i 28 år. I Danmark har formand for Danske Svineproducenter, Peter Mogensen, kaldt politikerne 'spasserrøve' i en skarp udtalelse, der indikerer hårde kommende forhandlinger om landbrugspolitik.

I Norge har retssagen mod Marius Borg Høiby, søn af norske kronprinsesse, bragt spørgsmaalet om særbehandling frem. TV 2-reporter Marie Rønde har dog rapportet, at der var enighed om, at han fik samme retlige behandling som alle andre i retten. I Australien har landsholdsspiller Awer Mabil, tidligere Superliga-profil, vist en sjov side da han havde svært ved at koncentrere sig på et spørgsmål fra en journalist han kendte fra barndommen.

I Italien har korrespondent Eva Ravnbøl rapporteret, at Trump og Italiens premierminister Giorgia Meloni har forenet sig efter laengere uvenskab, hvilket dog kan blive et problem for Meloni. Endelig finder der en historisk ændring af EU's regler for flyrejser sted, hvor fra 2027 skal billetpriser inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, samt blive gratis for forældre at sidde sammen med børn under 14 og rette navnefejl





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