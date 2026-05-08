Giro d'Italia: Vingegaard som favorit til at vinde den samlede sejr

Jonas Vingegaard er den store favorit til at vinde den samlede sejr i årets Giro d'Italia. Bjarne Riis mener, at Vingegaard er den helt store favorit til at vinde løbet, og at det bliver afgørende for ham, at han kommer så 'let' som muligt gennem Giroen.

Giro d'Italia står for døren. Fredag begynder løbet, og Jonas Vingegaard er klar på startstregen. For første gang i hans karriere vil han forsøge at vinde den legendariske lyserøde trøje og dermed kunne lade sig krone som vinder af alle tre Grand Tours - Giroen, Touren og Vueltaen.

Men en anden midt- og vestjyde har allerede på nuværende tidspunkt et helt særligt forhold til den italienske rundtur - nemlig 'Ørnen fra Herning', Bjarne Riis. - Det er et specielt løb. Det har sin helt egen kultur og charme, og det er det næststørste løb, man kan vinde ud over Touren, siger Bjarne Riis. I 1989 gennemførte han Giroen for første gang, hvor Franske Laurent Fignon vandt løbet sammenlagt.

En mand, som i øvrigt skulle vise sig at blive særdeles afgørende for Bjarne Riis' karriere. Det vender vi tilbage til. På den kuperede niende etape af den italienske rundtur var det nemlig en ung 25-årig herningenser, der endte med at snuppe etapesejren. Bjarne Riis fortæller, at lige præcis den sejr blev særdeles afgørende for hans karriere og tro på egne evner.

- Den betød alt for mig på det tidspunkt. Jeg fik troen på, at jeg kunne vinde i det felt og være med på de afgørende tidspunkter. Men der er selvfølgelig forskel på at vinde en etape i Giroen og til at køre klassement i Touren. Samtidig viste jeg, at jeg var i stand til at være en super vigtig hjælperytter for Fignon.

Kunne ses på lønchecken Bare få måneder forinden den store sejr i Giro d'Italia havde Bjarne Riis haft svært ved overhovedet at finde et hold, der gad at skrive kontrakt med danskeren forud for cykelsæsonen i 1989. I sidste øjeblik dukkede det franske Super U-hold op og tilbød Riis en kontrakt. I den forbindelse havde den franske superstjerne Laurent Fignon en afgørende finger med i spillet. Det dobbelte Tour de France-vinder troede på Bjarne Riis, da ingen andre gjorde.

Han blev lærermester for den fremadstormende dansker. - Det var fantastisk for mig at få den frihed og tillid som en helt ung rytter. Jeg viste, hvad jeg kunne og kørte stærkt som hjælpe-ytter for Fignon. Samtidig gav det også en rigtig god kontrakt bagefter.

Nå, det kunne godt ses på lønchecken, at du tog en stor sejr i Giroen? - Jo jo, men ikke millioner af kroner, men for mig var det mange penge dengang. Favoritten over dem alle Fredag er det så Jonas Vingegaard, der skal forsøge at gøre Bjarne Riis kunsten efter. Ikke bare ved at vinde en etape - men ved at vinde hele løbet.

Bjarne Riis mener, at Vingegaard er den helt store favorit til et snuppe den samlede sejr i årets Giro d'Italia. - Alt andet vil være næsten løgn at påstå. Han får svært ved at løbe fra favoritværdigheden, men det gør han heller. Han lyder til at have selvtillid og siger, at han har forberedt sig perfekt.

Ifølge den tidligere Tour de France-vinder, som under Giroen også vil agere ekspert for TV MIDTVEST, bliver det afgørende for Vingegaard, at han kommer så 'let' som muligt gennem Giroen. På den måde kan han have så friske ben som muligt, når Tour de France bliver skudt i gang bare fem uger efter Giroens afslutning i Rom. - Der er ingen Grand Tours, der er nemme. Overhovedet ikke.

Jeg kommer til at lægge mærke til, hvordan han disponerer sine kræfter, og hvordan hans hold passer på ham i feltet, siger Bjarne Riis og uddyber: - Det bliver afgørende i det lange perspektiv med henblik på Touren. Hvor mange kræfter han bruger i Giroen påvirker, hvor lang tid han skal bruge på at restituere efter løbet, og hvor lang tid han dermed har til at forberede sig til Touren, afslutter Bjarne Riis. De første tre etaper af årets Giro d'Italia køres i Bulgarien





