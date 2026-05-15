Giro d'Italia's syvende etape: En episode med en tilskuer i en rundkørsel

Giro d'Italias syvende etape, med sine 141 flade kilometer, bød på to mindre styrt og et massestyrt. En episode med en tilskuer i en rundkørsel, da der var 50 kilometer tilbage af etapen, fik TV MIDTVESTs cykelekspert, Bjarne Riis, til at bide sig i tungen. Under episoden træder tilskueren truende ud imod rytterne og slår også ud efter dem.

Giro d'Italia's syvende etape, med sine 141 flade kilometer, bød på to mindre styrt og et massestyrt. Men det var en episode med en tilskuer i en rundkørsel , da der var 50 kilometer tilbage af etapen, der fik TV MIDTVESTs cykelekspert, Bjarne Riis, til at bide sig i tungen, da han efter etapen var med i TV MIDTVESTs 19.30-nyhedsudsendelse.

- Jeg tænker, at sådan nogle ord må man ikke bruge på tv. Under episoden træder tilskueren truende ud imod rytterne og slår også ud efter dem. - Jeg synes, at det er trist. Det er uforskammet jo, siger Bjarne Riis og uddyber: - Det er trist at se mennesker, der har så lidt respekt for det, rytterne gør, og ikke tænker over risikoen.

Han forklarer, at man ved den slags opførsel risikerer at vælte en af rytterne. - Og hvis man ikke lige er forberedt på det, så kan man komme alvorligt til skade. Altså hvis du falder uheldigt og der står sådan et fjols, som ikke skal stå der. Han skal bare være langt væk, siger Bjarne Riis, der ikke håber, at lignende vil gentage sig.

- Jeg håber til næste gang, at hans kammerater tager ham under armen og sætter ham ind på en bar et eller andet sted i stedet for, for det der hører ingen steder hjemme





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Etape Tilskuer Rundkørsel Truende Rytter Risik Fald Fjols

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reagerer på Vingegaard-forudsigelser: 'De er vanvittige'Landstræneren fatter ikke visse af de vilde Giro-forudsigelser om Jonas Vingegaard.

Read more »

Tilskuere sætter Giro-rytteres sikkerhed på spilVed sjette etape af Giro d'Italia udspillede sig en grim situation, hvor unge tilskuere morede sig med at skubbe rytterne, da de passerede. Alle højdepunkter kan ses på TV 2 Play. Etaper sendes på HBO Max og Kanal 5.

Read more »

Giro d'Italia: Afonso Eulálio i lyserøde trøje med stort forspringPå 5. etape af Giro d'Italia kørte portugisiske Afonso Eulálio sig i løbets lyserøde førertrøje, hvilket giver ham et betydeligt forspring i forhold til løbets forhåndsfavoritter. Jonas Vingegaard, der er 06'22' efter Bahrain-rytteren i klassementet, anerkender Eulálios styrke og mener, at portugiseren kan holde trøjen i noget tid, selv med Blockhaus-etapen i morgen. Selv satser Eulálio på at være i lyserødt efter fredagens etape.

Read more »

Nyhedsoversigt: Sportslig Dominans, Kriminalitet og Lokale Hændelser i JyllandEn omfattende gennemgang af dagens vigtigste nyheder, fra Giro d'Italias spænding og krav om hårdere straffe for butikstyve til brande og vold i Silkeborg.

Read more »