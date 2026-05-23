The Danish translation of the news text includes Jonas Vingegaard's third stage victory in the Giro d'Italia, Mette Frederiksen's appointment as the new royal investigator, the upcoming new round of the royal investigation, and the recent events in Ikast and Herning-area related to a conflict between two gang groups.

14. etape af Giro d’Italia blev Jonas Vingegaards tredje etapesejr, og danskeren fører nu løbet med +2:26 ned til Afonso Eulalio. Det er første gang nogensinde, at en dansker har førertrøjen i Giro d’Italia.

Mette Frederiksen er udpeget som ny kongelig undersøger, fortæller hun efter et besøg hos kongen lørdag. Hun oplyser desuden, at er "intensivt forhandlingsforløb" begynder i morgen, søndag. Lørdag er ny kongerunde gået i gang. Her skal partierne et ad gangen besøge Amalienborg for at meddele kongen, hvem de peger på som ny kongelig undersøger.

Den seneste uge har budt på adskillige hændelser i Ikast og Herning-området, der trækker tråde til en konflikt mellem to bandegrupperinger. I alt blev tre anholdt, og to af dem er piger på 15 og 17 år, som skal fremstilles i grundlovsforhør lørdag. Gashbin får sig noget af en overraskelse efter det runde bord i 'Forræder - Ukendt grund.

' Og hun har svært ved at slippe det igen. Lars Løkke Rasmussen sagde i et interview med TV 2, at han forventer, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Se hele interviewet på TV 2 Play. Troels Lund Poulsen skal til kongen klokken 20.30 på Amalienborg.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Ifølge TV 2s oplysninger kommer den nye kongerunde først til at foregå lørdag. Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne vil ikke bakke op om Troels Lund Poulsens forslag til en VLAK-mindretalsregering. Det siger han fredag efter et møde med Troels Lund Poulsen.

Flemming Østergaards kone blev ramt af alzheimers for fem et halvt år siden, og for tre uger siden måtte han begrave hende. Sygdomsforløbet har været hans livs sværeste kamp, fordi hun langsomt forsvandt, fortæller han i 'Go' aften Live. Ifølge Søs Marie Serup fra Besserwisserne har Troels Lund Poulsen vendt en potentiel ydmygelse til politisk momentum og sat tempoet i regeringsforhandlingerne.

Brøndby IF-offensivspilleren Mads Frøkjær stillede efter sit holds nederlag til FC København i Europa-playoffkampen spørgsmålstegn ved, hvordan VAR blev brugt. Den amerikanske kystvagt har reddet en sømand fra en ø i Californien, efter at han forliste og sejlede ind i nogle klipper. Manden blev efterfølgende tilset af læger. Mallu Cortney er spirituel.

Hun møder mange fordomme i sin hverdag, men det viste sig, at hun kunne bruge dem til sin fordel i 'Forræder'. En voldsom video har rystet Irland. Irsk politi er i gang med at efterforske sagen. Også landets premierminister opfordrer til at sagen efterforskes grundigt.

En offsidekendelse i den forlængede spilletid i derbyet mellem Brøndby IF og FC København slukkede Brøndbys drømme med et annulleret målJacob Grandt og Jasper Ugo Andersen fra 'Bachelorette' ser forskelligt på, hvor meget mænd må vise følelser. Nu stiller de hinanden spørgsmål og samtalen tager en uventet og sårbar drejning





Giro d'Italia: Flere danskere ramt af sygdomEn sygdomsramt: Johan Price-Pejtersen havde onsdag en af de værste dage nogensinde, siger han. Tobias Lund Andresen har kæmpet med sygdom i de seneste dage, men han er ikke lige så øm i halsen mere, fortæller han. Det er ikke kun de benhårde bjerge og lange etaper, der tærer på rytterne i Giro d'Italia. Sygdom har også spredt sig i feltet, og flere danskere er ramt. Inden torsdagens 12. etape i den italienske grand tour fortæller Johan Price-Pejtersen, at han onsdag havde en af de værste dage i sit liv. Allerede inden tirsdagens enkeltstart vågnede Price-Pejtersen op med koldsved og sygdomstegn i kroppen. Sidstnævnte fortæller, at han har fået det en smule bedre. Nu kan han drikke vand, uden at det gør ondt i halsen, lyder det. På papiret passer etapeprofilen godt til Lund Andresen, men der skal et lille mirakel til, hvis han skal kæmpe med i spurten, lyder det.

Afonso Eulálio nupper Jonas Vingegaard i Giro d'ItaliaAfonso Eulálio, wearing the pink jersey in the Giro d'Italia, has now led six seconds in the bonus sprint and moved from a deficit of 27 to 33 seconds to Jonas Vingegaard.

Familien Espersen har et stort kirkeligt øjeblik med Jonas Vingegaard på Giro d'ItaliaTuren fra Holstebro til Pila i det nordlige Italien blev for familien Espersen til at vise Jonas Vingegaard i sin lyserøde trøje og overlade ham med en etape til Giro d'Italia. Jørgen Espersen fyldte 70 år for en måned siden og modtog en gave fra sine to sønner for denne begivenhed.

Jonas Vingegaard's Giro d'Italia triumph er valgt som reneste hedesteJonas Vingegaard har vundet en etape i Giro d'Italia og betegner sejren som den, der ligger øverst af rangorden. Vingegaard ser op til holdkammeraten Davide Piganzoli, der gjorde det sidste hårde arbejde for hans sejr, og han anerkender hele holdets indsats. Viborg Mølle-holdet tabte på udebane af Aalborg Håndbold i første semifinale, og der er ingen DM-finale, mens bestanden af storke i Danmark er steget til 13 par. Morten E.G kritiserer de moderater for at være blevet afhængige af Dansk Folkeparti i forbindelse med en potentiel blå regering.

