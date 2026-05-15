Giro d'Italia: Afonso Eulálio i lyserøde trøje med stort forspring

På 5. etape af Giro d'Italia kørte portugisiske Afonso Eulálio sig i løbets lyserøde førertrøje, hvilket giver ham et betydeligt forspring i forhold til løbets forhåndsfavoritter. Jonas Vingegaard, der er 06'22' efter Bahrain-rytteren i klassementet, anerkender Eulálios styrke og mener, at portugiseren kan holde trøjen i noget tid, selv med Blockhaus-etapen i morgen. Selv satser Eulálio på at være i lyserødt efter fredagens etape.

Jonas Vingegaard, der er 06'22' efter Bahrain-rytteren i klassementet, erkender, at forspringet er stort. - Nu er han i den lyserøde trøje med mere end seks minutter (til de store favoritter, red. ). Det er et godt forspring, han har, og jeg tror, at han kan holde trøjen i noget tid.

Selv med Blockhaus i morgen (fredag, red. ) tager du ikke lige seks minutter på én etape. Han er en god rytter. Så han vil nok beholde trøjen i lidt tid, siger Vingegaard til blandt andre TV 2 Sport





