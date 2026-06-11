Gigantisk kirkegård med døde hvaler fundet i Det Indiske Ocean

Forskere har fundet en gigantisk kirkegård med hundredvis af skeletter og fossiler fra døde hvaler i den sydøstlige del af Det Indiske Ocean. Kirkegården strækker sig over et 1.200 kilometer langt område og befinder sig på 7 kilometers dybde. Kranierne er på størrelse med næsehorn eller elefanter, så det er ret vildt, hvor lidt vi egentlig ved om dem. Med de nye fund kan vi måske blive klogere på dem og deres evolutionshistorie.

Den undersøiske hvalkirkegård blev opdaget af et hold forskere under et dybhavsdyk med et bemandet undervandsfartøj i februar 2023. Navnet er inspireret af området, hvor fundet er gjort; Diamantina Frakturzonen – en lang rende, som deler havbunden mellem Australien og Antarktis.

Kranier fra både nulevende og uddøde næbhvaler – en familie af hvaler, som lever i dybhavet og kan dykke ned på flere tusind meters dybde – blev fundet i området. Kranierne er på størrelse med næsehorn eller elefanter, så det er ret vildt, hvor lidt vi egentlig ved om dem. Med de nye fund kan vi måske blive klogere på dem og deres evolutionshistorie





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Dybhavsdyk Gigantisk Kirkegård Døde Hvaler Diamantina Frakturzonen Næbhvaler Fossiler

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