Giftlinjen advarer unge mod koffeinpiller og preworkout-produkter

Overlæge Søren Bøgevig fra Giftlinjen udtaler sig om den stigende tendens blandt unge til at indtage store mængder koffein via piller og preworkout-produkter, især i træningssammenhæng. Han beskriver alvorlige symptomer som hjertebanken, kvalme og langvarig uro, og peger på, at unge med psykiske problemer er særligt udsatte. Han anbefaler at undgå sådanne produkter og i stedet holde sig til naturlige koffeinkilder i moderate mængder.

Giftlinjen har i det seneste modtaget flere henvendelser fra unge mennesker, der indtager koffeinholdige tabletter og såkaldte preworkout-produkter. Dette kan give udtalte symptomer, der er særligt problematiske for unge, forklarer overlæge Søren Bøgevig , der er tilknyttet Giftlinjen på Bispebjerg Hospital .

Det er især i forbindelse med træning, at unge - ned til 14 år - tager koffeinholdige tabletter og oplever symptomer som kvalme og hjertebanken. Flere rapporterer om hjertebanken, kvalme og en generel uro i kroppen i mange timer. Effekten af store mængder koffein går ikke væk, og rusen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten. Henvendelserne kommer fra personer i alderen 14 til 35 år, hvor enten de unge selv eller deres forældre har kontaktet Giftlinjen.

Et eksempel er en 20-årig, der indtog 600 milligram koffein svarende til seks kopper kaffe via kaffe og preworkout-produkter og oplevede ubehag. En anden henvendelse stammer fra en 16-årig, der indtog et gram koffein i form af preworkout-tilskud, svarende til ti kopper kaffe, og oplevede uro og kraftig kvalme. For unge med underliggende psykiske lidelser kan effekterne af koffeinpillerne være særligt voldsomme, da koffein aktiverer det sympatiske nervesystem - kroppens kamp-eller-flugt-beredskab - hvilket forstærker følelser af uro og angst.

Søren Bøgevig understreger, at koffeinpillerne ikke tjener noget formål, og han anbefaler at man holder op med at indtage dem. Hans råd er at spare pengene, spise et æble eller en banan, drikke en almindelig kaffe og så gå ind og træne. Koffein forekommer naturligt i blød, te, kakao og kolanødder, og det tilsættes også i energidrikke, cola og specifikke tabletter. For voksne anbefales det maksimalt at indtage 400 milligram koffein om dagen, svarende til fire kopper kaffe.

Børn og unge er langt mere følsomme over for koffein på grund af deres stadige hjernudvikling. For eksempel bør en 16-årig på 60 kilo højst indtage 150 milligram koffein dagligt. Disse råd er vigtige at følge for at undgå de ubehagelige og potentielt farlige bivirkninger, der kan være forbundet med overforbrug af koffein





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giftlinjen Koffein Preworkout Unge Træning Symptomer Hjertebanken Kvalme Søren Bøgevig Bispebjerg Hospital Psykisk Helbred Anbefalinger Maksimal Dosis Koffeinholdige Piller

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Folketingets formand overvejer deltagelse i udredning om indsats i AfghanistanFolketingets formand Søren Gade overvejer, om han skal deltage i en udredning om den danske indsats i Afghanistan, efter at Udenrigsministeriet har afklassificeret en række oplysninger.

Read more »

Zelenskyj sender åbent brev til Putin: 'Du er gammel, træt, din økonomi bløder'Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj har offentliggjort et åbent brev til Russlands præsident Vladimir Putin, hvor han blandt andet antyder, at Putins alder og træthed efter 26 år ved magten starter at vise sig. I brevet prøver Zelenskyj at fremhæve, at han er villig til forhandlinger, og han lancerer en retorisk angreb på Putins person og Ruslands situation. Brevet kom ud aftenen inden Putins internationale økonomiske forum SPIEF i Sankt Petersborg og blev ledsaget af ukrainske droneangreb i området. Ifølge analytikere er timingen og tonen et forsøg på at vise styrke og sende et budskab til den russiske befolkning om, at Zelenskyj har 'bolden'.

Read more »

Thomas Frank vil ikke tilføje ny trænerjob denne sommerDen danske fodboldtræner Thomas Frank, der for nylig blev fyret hos Tottenham, har valgt ikke at haste med at finde et nyt job. Frank fortæller, at der har været samtaler og muligheder, siden han forlod Spurs, men han har besluttet at vente på det rette tidspunkt for at vende tilbage som manager. Han er blevet udnævnt til Tottenham-træner sidste sommer efter en succesfuld periode hos Brentford, men kunne ikke opretholde resultaterne og blev afskediget i februar. Tidligere har han også trænet det danske ungdomslandshold og Brøndby.

Read more »

Giftlinjen får flere henvendelser om unge der tager koffeinpillerFlere unge tager koffeinholdige tabletter før træning. Problematisk og unødvendigt, siger overlæge.

Read more »