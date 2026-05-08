Giftig havejord i Danmark: Sådan fjerner du mos og alger fra terrassen

Foråret er her, og mange danske boligejere står over for udfordringer med mos og alger på deres terrasser. En simpel løsning med eddike kan hjælpe med at fjerne de uønskede vækster, men det er vigtigt at være opmærksom på de potentielle skader på natursten og planter. Læs mere om, hvordan du kan gøre din terrasse klar til foråret uden at bruge kemikalier.

Forår et er i fuld gang, og mange danske boligejere står over for en udfordring, når de skal gøre deres terrasser og haveområder klar til den varmere sæson.

En af de mest udbredte problemer er mos og alger, der har taget overhånd på fliser og stenoverflader. Disse grønne indtagere trives særligt godt i skyggefulde områder, hvor solen sjældent får fat, og de kan hurtigt omdanne en ellers smuk terrasse til en glat og farlig overflade. Ifølge eksperter kan en simpel og effektiv løsning være at bruge eddike, der er syreholdig og kan nedbryde cellevæggene i både mos og alger.

Ved at blande eddike med vand i forholdet én til én kan man skabe en opløsning, der er effektiv mod de uønskede vækster. Metoden er nem at udføre og kræver ikke avanceret udstyr. Først skal området fejes grundigt for at fjerne blade, jord og skidt. Derefter kan blandingen påføres, og efter cirka en time kan overfladen skrubbes ren med en stiv kost og skylles efter med vand.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at natursten som kalksten og sandsten tåler dårligt syre og kan tage skade af behandlingen. Derfor anbefales det altid at teste blandingen på et mindre område først. Samtidig bør man være varsom omkring blomsterbede og græsplæner, da væsken også kan skade planter ved direkte kontakt. Mange haveejere vælger denne løsning, fordi den både er billig og hurtig.

En flaske eddike koster få kroner, og hele terrassen kan ofte friskes op på en enkelt formiddag uden maskinlarm og kemikalier. En anden vigtig faktor at være opmærksom på er, at koldt vand fra slangen kan gøre mere skade end tørke i haven. Det skyldes, at koldt vand kan chokere planterne og forstyrre deres vækstcyklus, især hvis det bruges i store mængder eller i korte tidsrum.

Derfor er det vigtigt at være forsigtig med vandingen og sørge for, at vandet er ved en passende temperatur, så planterne ikke lider unødvendig skade





