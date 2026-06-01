Ghita Nørby om sine kræftoplevelser og hvordan samtalerne hjælper hende

Ghita Nørby, den 91-årige skuespiller, deler sine erfaringer med kræft og hvordan samtalerne hjælper hende, også når det kommer til hendes kræftsygdom. Hun fortæller om sin operation i 1993 og fjernelsen af det ene bryst i 2010 på grund af kræft.

Ghita Nørby fortæller om sine kræft oplevelser og hvordan samtalerne hjælper hende, også når det kommer til hendes kræft sygdom. Hun fortæller om sin operation i 1993 og fjernelsen af det ene bryst i 2010 på grund af kræft .

I sin nye bog 'Livskræfter - ni kvinder om at overleve kræft' fortæller hun om sin erfaring med at bruge brystprotese efter fjernelsen af sit ene bryst. Ghita Nørby lyver også om, at kræftsygdommen ikke har påvirket hendes kvindelighed og at hun fortsat kan have et sexliv selvom hun ikke har nogen livmoder





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Ghita Nørby Kræft Bøger Livskræfter - Ni Kvinder Om At Overleve Kræft Skuespillere

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