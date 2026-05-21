German Court Rules Against Selling Unpanted Drinks at Border

A German court has ruled against selling unpanted drinks at the border, stating that it is illegal. The ruling affects both the customers and the environment, as it encourages more people to bring their drinks back to the right system and protects the environment from damage.

Den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) vurderer, at der hvert år sælges minimum 650 millioner dåser uden pant i grænsehandlen. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunnet undgå pantpligten ved at lade kunder underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland.

Men det altså ulovligt, slår domstolen fast. En af grænsebutikkerne, Fleggaard, regner dog med at dommen bliver anket, og siger til kunderne, at de stadig kan handle pantfrit i Tyskland. Det er den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH), som har rejst sagen mod Slesvig-Flensborg Amt, og som de nu har vundet. En af dem, som forventer at kunne mærke den her afgørelse, hvis den bliver til virkelighed, er Niki Sørensen, brugsuddeler i Løjt Kirkeby i Aabenraa.

- Jeg er meget glad for den her dom. Det er da klart, at det vil betyde noget mere omsætning, end den vi har i dag på især øl og vand, siger han. Ifølge Niki Sørensen vil pant på dåser fra grænsehandlen løfte deres omsætning på 10-20 procent. - Jeg tror, det ville være rigtig meget sodavand.

Vi snakker Pepsi Max og cola, men også øl, siger han. - Vi har jo slåsset med det her pant i mange år. Og når det er sagt, så håber jeg jo også, at det gør noget ved miljøet, at alle dåserne ikke ender i naturen. Så mere omsætning og lidt bedre miljø.

Niki Sørensen, som er brugsuddeler i Løjt Kirkeby, fortæller, at det ikke usædvanligt, at han støder på grænsehandlen lige udenfor hans butik. - Vi ser jo mange biler ude på parkeringspladsen, som er fyldt op med dåser fra Tyskland. Især også fordi vi er et turistområde, så der kommer jo mange gæster nede fra Tyskland, som er fyldt op i forvejen, siger han. Også hos Dansk Erhverv er de glade for afgørelsen hos den tyske forvaltningsdomstol.

Interesseorganisationen har i mange år arbejdet for at få pant på de tyske dåser fra grænsehandlen. Ordningen har nemlig skabt ulige konkurrencevilkår siger Betina Schiønning, fagchef for produktregulering og håndhævelse hos Dansk Erhverv. - Vi synes det er helt fantastisk.

Den slår fast, at de her grænsebutikker selvfølgelig ikke selv kan sidde og konstruere nogle papirer, som man kan lade folk skrive under på og på den måde undgå at blive en del af de regler som alle andre virksomheder er underlagt. Samtidig har panten en reel funktion, når det kommer til at beskytte miljøet, siger Betina Schiønning - Når man ikke opkræver pant i de tyske grænsebutikker, så har de kunder, der handler, ikke et incitament til at bringe de her dåser tilbage i det rigtige system.

Og så lider miljøet skade af det, siger fagchefen. Dansk Erhverv vurderer på baggrund af tidligere undersøgelser, at man kan forvente at op mod halvdelen af dem, der nu køber pantfrit i grænsebutikkerne, kommer til at handle deres dåser i Danmark i stedet for. I forvejen ville den tyske særordning med undtagelse af pant slutte i 2029, fordi en EU-forordning har slået fast, at der fra 2029 skal pant på alle dåser og flasker - også i grænseområdet.

Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat – helt uændret - handle pantfrit, hvis de legitimerer sig og underskriver en eksporterklæring, skriver administrerende direktør i Fleggaard Lars Mose Iversen





