Den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder, kendt for sine tætte forbindelser til Vladimir Putin, observeres på et russisk forum. Hvad betyder det for Tysklands rolle i Ukraine-konflikten?

Den tidligere tyske forbundskansler Gerhard Schröder , der var i embedet fra 1999 til 2005, har længe været omkranset af kontroverser på grund af sine tætte forbindelser til Russlands præsident Vladimir Putin .

Disse forbindelser har været gennemgående en kilde til betydelig debat og kritik i Tyskland, særligt i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. I den forbindelse har Schröder tidligere fået tilkendegivet, at Putin selv har foreslået ham som en mulig fredsmægler mellem Rusland, Ukraine og EU, hvis unionen ønskede at forsøge at etablere en våbenhvile.

Dette forslag blev dog mødt med stor skepsis i Tyskland og blev prompt afvist af EU's udenrigschef, Kaja Kallas, der udtrykket betydelig modstand mod idéen om at lade Rusland have indflydelse på valget af fredsmægler. Ifølge nyheder er Schröder nu again set i forbindelse med Rusland, efter at en tysk tv-station har observeret ham som en deltager i det kommende Sankt Petersborgs internationale økonomiske forum, der skal finde sted fra den 3. til den 6. juni.

Det er uvist, om han rent faktisk vil deltage, men hans historiske rolle som formand for det socialdemokratiske parti SPD og senere poster i russiske energiselskaber understreger den usædvanlige tæthed mellem hans person og de russiske magtcenterer. Modsat at være en isoleret figur, synes Schröder at være en del af et netværk af tyske virksomhedsførere og eksperter, der deltager i forummet, hvilket yderligere understreger persistence af økonomiske og politiske bånd mellem Tyskland og Rusland på trods af de aktuelle geostrategiske spændinger.

Begivenheden i Sankt Petersborg, der traditionelt trækker en global elite, bliver nu observerbart gennem et prism af den fortsatte konflikt i Ukraine og de你得 igen er. Foruden Schröder er flere andre tyskerepræsentanter forventet at være tilstede, hvilket rejser spørgsmål om graden af den tyske involvering i russiske anliggender på et tidspunkt, hvor EU har gennemført omfattende sanktioner mod Moskva.

Kritikerne peger på, at selvom forummet har et økonomisk fokus, bidrager deltagelsen af så højt profilerede tidligere politikere til at normalisere forbindelserne med et regime, der er under international isolation. De pågældende medier har lagt vægt på, at Schröders tilstedeværelse i Sankt Petersborg vil blive fulgt med stor opmærksomme,• . ...





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