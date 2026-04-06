Geotermi i Skejby: De første måneder viser lovende resultater og baner vejen for fremtiden

Efter de første måneder i Skejby tegner geotermiprojektet lovende. Udnyttelsen af jordens varme, med hjælp fra ekspertise fra olieindustrien, ser ud til at være en succes. Artiklen beskriver de tekniske aspekter og fremhæver fordelene og udfordringerne ved geotermi, samt potentialet for en bæredygtig energiforsyning.

De første par måneder med geotermi i Skejby har vist lovende resultater. Erfarne folk fra olieindustrien har bidraget med deres ekspertise, og teknologien ser ud til at have bevist sit værd og er klar til næste fase. I Danmark har ideen om geotermi altid været simpel: udnyttelsen af den konstante varme i jordens dyb. Denne varme, opstået over årtusinder, kan bruges til at opvarme bygninger og fjernvarmenet. Det er ikke science fiction, men resultatet af fysik, geologi og boreteknik.

Der udtrykkes nysgerrighed omkring produktionsprisen for geotermisk energi. Der stilles spørgsmål ved om den nuværende pris er høj, og hvad den forventes at være i fremtiden. Der henvises til, at det første anlæg i Skejby er et forsøgsanlæg, og der spørges om prisen for MWh for det næste anlæg. Der stilles også spørgsmål om effektiviteten af termiske boringer over tid, og om den lokale afkøling af undergrunden. Artiklen fremhæves som spændende, og det bemærkes at udnyttelsen af Mærsks kompetencer indenfor undergrunden er værdifuld. Der peges på den danske ekspertise indenfor køle- og varmeteknik og brugen af naturlige kølemidler. Der udtrykkes begejstring over den hurtige udvikling af anlægget, hvilket er vigtigt i den nuværende situation. Der ses frem til næste fase med en udvidelse til 110 MW. En kommentar påpeger, at geotermi har været brugt på Island i mange år, faktisk siden 1960'erne.\Geotermi repræsenterer en potentielt uudtømmelig energikilde, men der er også udfordringer forbundet med teknologien. Udover den indledende investering i borehuller og anlæg, er der spørgsmål om effektiviteten over tid. Den lokale afkøling af undergrunden, og den tid det tager for temperaturen at genoprette sig, er vigtige faktorer at overveje. Der er også bekymringer omkring produktionsprisen per MWh, og hvorvidt den vil være konkurrencedygtig i forhold til andre energikilder. Yderligere, er der spørgsmål om levetiden af termiske boringer. Selvom geotermi tilbyder en bæredygtig energiløsning, er der behov for fortsat forskning og udvikling for at optimere teknologien og reducere omkostningerne. Dette indebærer at finde effektive metoder til at forhindre lokal afkøling af undergrunden, og at udvikle mere holdbare og effektive boringsteknikker. Danmarks erfaringer og knowhow indenfor optimering af anlæg og brugen af naturlige kølemidler kan spille en afgørende rolle i at fremme geotermisk energis udnyttelse. Samarbejde mellem forskellige sektorer, som olieindustrien, forskningsinstitutioner og energiselskaber, er afgørende for at opnå en succesfuld udrulning af geotermi. Denne tilgang, kombineret med en fortsat udvikling af teknologien, vil sikre at geotermi kan bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i fremtiden





De første måneder med varme fra dybet: Sådan går det med geotermi-anlægget i SkejbyGeotermi har længe været omgærdet af store forventninger og dyre erfaringer. I Skejby har erfarne folk fra olieindustrien givet geotermien fornyet, kvalificeret opmærksomhed. Og de første måneder tyder enstemmigt på, at teknologien har bevist sit værd og er klar til næste skridt i udrulningen.

