Geopolitical Uncertainty Drives Danish Companies Out of Middle East

The escalating conflict between the United States, Israel, and Iran has led to a surge in Danish companies leaving the Middle East, citing geopolitical uncertainty as the primary barrier. The Danish Industry Association reports that geopolitical uncertainty is one of the biggest challenges for businesses in the region.

Siden USA og Israel i slutningen af februar indledte et militært angreb på Iran, har krig og uro i regionen givet danske virksomheder i Mellemøsten panderynker.

For geopolitisk usikkerhed er en af de største barrierer for virksomheder, lyder det fra erhvervsorganisationen Dansk Industri. - Det er simpelthen det, der kommer ind på en førsteplads, siger Peter Thagesen, der er chef for geopolitik i Dansk Industri.

- Der er flere og flere virksomheder, som enten har eller overvejer at drosle ned i Mellemøsten, siger han og henviser til en rundspørge, Dansk Industri har lavet blandt sine medlemmer i slutningen af marts - altså en måned efter USA's og Israels førte angreb. Her svarer 41 ud af 96 virksomheder med aktivitet i Mellemøsten, at de enten har eller forventer at drosle ned i eller forlade regionen.

Ni virksomheder svarer, at de allerede har gjort det - mens 32 virksomheder forventer at skrue ned eller stoppe deres økonomiske engagement i Mellemøsten. - Når der er usikkerhed om, hvad fremtiden bringer, så begynder man selvfølgelig at sætte ting på hold, og så begynder man at orientere sig mod andre steder, hvor der måske er større sikkerhed, siger Peter Thagesen.

Og netop sikkerheden - eller manglen på samme - er en af årsagerne til, at virksomhederne begynder at trække sig fra regionen, forklarer han. - Der er usikkerhed omkring ens medarbejderes sikkerhed, der er usikkerhed, om man overhovedet kan få varerne ind på markedet - og hvis man investerer, kan man så få de penge hjem man investerer? Netop nogle af de udfordringer er virksomhedsejer Claus Christian Hjorth-Madsen i Nordsjælland ramt af.

Han er direktør i virksomheden IPS-Group, der blandt andet leverer rengøringsartikler til flyindustrien i Mellemøsten. Lukningen af Hormuz-strædet har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen. - Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os - og simpelthen vigende salg, fordi vi ikke har kunnet levere. Virksomhedsejer Claus Christian Hjorth-Madsen har overvejet, om hans virksomhed skulle trække sig fra Mellemøsten.

Han har derfor overvejet, om virksomheden skal trække sig fra regionen, men indtil videre ser han stadig et potentiale i regionen. - Hvor lang tid, vi kan holde til det, ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Vi håber selvfølgelig på bedre tider. Men lige nu er beslutningen, at vi ikke kommer til at trække os ud af Mellemøsten på trods af vores udfordringer.

Det billede genkender Poul Fritz Kjær, der er professor på CBS med speciale i politisk økonomi og globalt ret. - Helt konkret så handler det jo om skibe, der ikke kan komme ud af Den Persiske Bugt. Det handler om leverancer, der ikke kan blive leveret. - Der er en hel stribe meget praktiske problemstillinger, som man skal håndtere.

Og kan man ikke det, så kan man heller ikke få den daglige operation til at køre, forklarer han. - Det var fremtiden. Det var sikkert. Det var vækst.

Det vil sige, at der er også er sket en image-skade eller et omdømmeskade i forhold til den del af verden, der betyder, at man nok skal tænke sig om en ekstra gang. Dubai har været påvirket af krigen, som USA og Israel indledte i Iran, og der har ad flere omgange været drone- og missilangreb i de Forenede Arabiske Emirater. Hos Dansk Industri oplever man, at flere virksomheder kigger fremad og søger markeder i andre lande end Mellemøsten.

- Det er for eksempel de muligheder, der er i Latinamerika, hvor vi for nylig har indgået en handelsaftale med de lande, der er dernede. Vi har også indgået handelsaftaler med både Indien og Australien, siger Peter Thagesen. - Og som gode gamle Churchill engang sagde: Man skal aldrig lade en krise gå til spilde. Når der er uro og krise, så opstår der nogle gange også nye muligheder





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Middle East Danish Companies Geopolitical Uncertainty Business Challenges Latin America India Australia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danish News HeadlinesA collection of Danish news headlines and summaries, categorized and tagged with up to five keywords.

Read more »

News Text with Danish TranslationThe news text is about various topics such as furboers, biologists, muflones, art, drunk driving, football, vandalism, patients, land, national bans, and a 18-year-old man in jail.

Read more »

News Text in DanishThe news text in Danish, including the title, summary, category, and keywords.

Read more »

Danish Footballer Anton Søjberg Experiences Life in Indian LeagueAnton Søjberg, a Danish professional footballer, has been making headlines in Kolkata, India, after securing a point for his club East Bengal FC with a late equalizer against Bengaluru FC. He shares his experiences of playing in the Indian league and the unique challenges he faces.

Read more »