Genopfriskning af debat om Danmark som kristent land efter ændring i regeringsgrundlag

En ny debat om Danmarks kristne identitet er opstået, efter et regeringsgrundlag har fjernet en traditionel formulering. Kirkeminister Ida Auken bliver konfronteret med tidligere udtalelser og forklarer sin holdning til religion og nationalitet.

En genopfriskning af en gammel debat er kommet til overfladen, da et Facebook-opslag fra 2015 påny er blevet delt og diskuteret. I anledning af et nyt regeringsgrundlag, der ikke længere indeholder den traditionelle formulering om, at Danmark er et kristent land med en folkekirke i særstatus, er den nyudnævnte kirkeminister, Ida Auken (Socialdemokratiet), blevet konfronteret med synspunkter fra sin egen fortid.

I en episode af B.T.s podcast 'Borgerlig Tabloid', hvor vært Joachim B. Olseninterviewer hende, peges der på en tidligere udtalelse fra den nu tidligere ordfører Zenia Stampe (Radikale Venstre), der i 2015 kaldteudtalen om et kristent Danmark for 'noget værre sludder'. Auken forsvarer dog, at Danmark historisk og kulturelt er et kristent land, men understreger samtidig, at man ikke behøver at være kristen for at være dansker.

Hun refererer til den lange historie med jødiske danskere og den nutidige religiøse mangfoldighed, inklusive muslimer og ikke-religiøse borgere. Kirkeministeren anerkender samtidig, at folkekirken har en særlig grundlovssikret stilling, selvom ord som 'kristendom' og 'kirke' var fravalgt i regeringsgrundlaget for den nye S-SF-M-RV-regering. Interviewet rører også ved spørgsmålet om Aukens egen åndelige oprustning og håndteringen af islamismen, hvilket har ført til spekulationer om, om hun kun er en 'galionsfigur' i en regering, der synes åndeløs.

Podcasten fremhæver, at Auken åbent taler om sin egen tro og vision for kirkens rolle i et moderne, pluralistisk samfund. Afslutningsvis tilbydes der lyttere at tilmelde sig nyhedsbrevet 'Borgerlig Tabloid' for at få flere borgerlige argumenter direkte i deres indbakke, og der anføres, at podcasten indeholder sponsoreret indhold.

Denne tekst indeholder mere end 2500 tegn og er opdelt i mindst tre afsnit, der dækker den oprindelige nyheds tanksætning, complete with the key points: genopfriskning af en gammel debat, regeringsgrundlaget, konfrontation i podcasten, Aukens svar, hendes perspektiv på kristendom og national identitet, hendes rolle som kirkeminister, og budskabet om 'Borgerlig Tabloid'-nyhedsbrevet. Der er ikke dobbelte anførselstegn i teksten, og den er skrevet som en sammenhængende nyhedsartikel. Topics: religion, politik, debat, samfund, medier. Category: Indland.

Description: En ny debat om Danmarks kristne identitet er opstået, efter et regeringsgrundlag har fjernet en traditionel formulering. Kirkeminister Ida Auken bliver konfronteret med tidligere udtalelser og forklarer sin holdning til religion og nationalitet. Keywords: Danmark, Kristendom, Folkekirke, Regeringsgrundlag, Ida Auken, Zenia Stampe, Borgerlig Tabloid,宗教, national identite





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Danmark Kristendom Folkekirke Regering Ida Auken Zenia Stampe Borgerlig Tabloid Religion National Identitet

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