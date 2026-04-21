Gennembrud i Norge: Oslo-patienten formodes helbredt for hiv efter omfattende undersøgelser

Forskere ved Oslo Universitetshospital har undersøgt en patient, der ser ud til at være den syvende person i verden, der er kureret for hiv efter en knoglemarvstransplantation.

Når medier formidler videnskabelige gennembrud, er det afgørende med en kritisk og nuanceret tilgang. Hos os betyder det, at vi altid dykker ned i de metodiske detaljer, belyser usikkerheder og inddrager eksterne eksperter, der ikke har været involveret i selve studiet. Denne praksis sikrer, at læserne får et objektivt indblik i, hvordan nye resultater placerer sig i den større videnskabelige sammenhæng.

Et aktuelt og opsigtsvækkende eksempel på denne proces er den såkaldte Oslo-patient, en mand i 60-erne, der i 2006 fik stillet en hiv-diagnose. Efter omfattende behandling og en knoglemarvstransplantation peger alt nu på, at han er blevet helbredt for virussen. Et stort hold af norske forskere ved Oslo Universitetshospital har gennem grundige analyser af både blod, knoglemarv og tarmvæv bekræftet, at der ikke længere findes spor af aktiv hiv.

Hiv er en kompleks virus, der normalt kræver daglig medicinering for at holdes nede, da den ellers vil blusse op med det samme, hvis behandlingen afbrydes. Historisk set har Berlin-patienten fra 2007 været regnet som den første, der blev kureret via en knoglemarvstransplantation, og Oslo-patienten er nu den syvende person i verden, der ser ud til at have opnået samme resultat. Det centrale spørgsmål i denne proces har været, hvorvidt den hiv-beskyttende mutation kendt som CCR5-delta32, der findes hos visse nordeuropæere, er en nødvendig forudsætning.

Selvom Oslo-patienten modtog knoglemarv fra en donor med denne mutation, har nyere tilfælde vist, at helbredelse er mulig uden denne genetiske fordel. Derfor fokuserer forskerholdet nu på en ny hypotese: Det er sandsynligvis udskiftningen af hele immunsystemet, der spiller hovedrollen. Forskerne bag studiet, herunder Marius Trøseid, forklarer, at det nye immunsystem effektivt angriber og eliminerer det gamle system, som bar på de inficerede celler.

I forsøget på at opnå vished for, at patienten er reelt virusfri, har holdet undersøgt over 65 millioner T-celler uden at finde tegn på hiv eller inaktiv virus. Denne grundighed er muliggjort gennem en specialiseret indsats, hvor man har kombineret ekspertise inden for virologi og tarmsystemets funktion. Håbet er, at dette gennembrud ikke blot bekræfter Oslo-patientens status, men også hjælper lægevidenskaben med at standardisere de tests, der skal til for at erklære andre patienter raske i fremtiden.

Selvom man endnu ikke kan tale om en universel kur, giver resultaterne fornyet optimisme i kampen mod en sygdom, der i årtier har krævet daglig behandling for millioner af mennesker verden over. Patienten følges fortsat tæt med undersøgelser hver tredje måned for at sikre, at helbredelsen forbliver permanent.





