Genetisk fortid afslører: Danskere er skabt af indvandring

Topforsker Eske Willerslev forklarer, hvordan fossilt DNA viser, at danskerne er resultatet af adskillige indvandringsbølger, og at dette er en historisk styrke for national identitet og udvikling.

Danskerne er genetisk set et produkt af indvandring, hvilket topforsker Eske Willerslev anser for at være en positiv udvikling. Udlændinge og indvandring har i høj grad bidraget til at forme den danske historie, både kulturelt og genetisk. Kernen i debatten om national identitet bunder ofte i følelser omkring, hvem vi som danskere historisk set er. Denne historiske forståelse strækker sig langt tilbage, før Harald Blåtands kristning og længe før de skriftlige kilder bliver knappe, hvor vi kun har arkæologiske fund som knogler og stenredskaber til at afdække fortiden.

Forskningen i fossilt DNA har de seneste år åbnet et nyt vindue ind til denne ældgamle periode af vores historie og den oprindelige danskhed. Professor Eske Willerslev, der leder Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum, pointerer, at opfattelsen af, at fremmede først begyndte at ankomme til Danmark og Nordeuropa i 1960'erne med tyrkisk indvandring, er forkert. Willerslevs oprindelige antagelse var, at den danske historie kunne spores i en ubrudt linje fra stenalderens rensdyrjægere for omkring 14.000 år siden og frem til i dag. Imidlertid viser nyere forskning, både hans egen og andres, at danskere og nordeuropæere generelt er et resultat af en kompleks blanding af adskillige indvandringsbølger, hvoraf mange sandsynligvis endnu ikke er fuldt identificeret.

Eske Willerslev er anerkendt som en af verdens førende eksperter inden for fossilt DNA, en disciplin der undersøger arvemateriale udvundet fra tusindårige rester af dyr og mennesker. Ved at analysere fossilt DNA og proteiner fra gamle skeletter i Danmark og Europa, opnår forskerne en dybere indsigt i den danske befolknings historiske udvikling. Fossilt DNA fungerer som en slags tidsmaskine, der gør det muligt at undersøge fortidens befolkninger og deres slægtskab med nutidens mennesker. Denne metode har muliggjort afsløringen af hidtil ukendte detaljer om forskellige befolkningsgruppers historie, herunder oprindelige folk i Australien. Selvom projektet 'The genomic history of Denmark' stadig er i gang, tyder de seneste års betydelige gennembrud allerede på, at danskerne er et resultat af flere indvandringsbølger.

Forskningsresultaterne peger især på to markante indvandringsbølger i forhistorisk tid, som tydeligt afspejles i arvematerialet fra hundredvis af gamle skeletter fundet over hele Europa. Efter de første rensdyrjægere, der ankom til Danmark ved istidens afslutning for cirka 14.000 år siden, fulgte en ny indvandringsbølge omkring overgangen fra jæger-samler kulturer til landbrugssamfund for cirka 6.000 år siden. Inden for arkæologien har der været diskussion om, hvorvidt landbruget spredtes som en idé til de eksisterende stenalderbefolkninger i Europa og Danmark, eller om det medførte en genetisk udskiftning.

Studier af fossilt DNA, der dækker en periode fra omkring 8.500 år siden i Sydeuropa og ankom til Danmark for cirka 6.000 år siden, viser, at denne landbrugsbølge nåede helt til Sydsverige. Mens landbrugere satte et tydeligt genetisk aftryk, der er mere udtalt i Sydeuropa end i Nordeuropa, er det især Nordeuropa, der bærer præg af indvandringen i bronzealderen. Denne bronzealderindvandring menes at have medbragt genetiske anlæg for laktosetolerance hos voksne, hvilket er karakteristisk for nordeuropæere i dag, hvor omkring 80 procent af voksne kan tåle mælk. Dertil kom Yamnaya-kulturen, der introducerede en ny familiestruktur baseret på kernefamilien, en struktur der fortsat er fremherskende i dag.

Derfor, når man betragter danskhed ud fra et genetisk perspektiv, er det tydeligt, at danskhed ikke er et isoleret fænomen, der forbliver upåvirket af indvandring. Udlændinge og indvandring har i sandhed været med til at forme den danske historie både kulturelt og genetisk. Eske Willerslev understreger, at indvandringens positive påvirkning på vores historie er en styrke på lang sigt, hvilket understøttes af eksempler på samfund, der har levet i isolation i lange perioder. Han nævner palæo-inuitternes saqqaq-kultur som et eksempel på, hvor isolation kan hæmme kulturel udvikling og potentielt føre til problemer med indavl. Selvom indvandring generelt er gavnligt på lang sigt, anerkender Willerslev, at det også kan medføre betydelige udfordringer på kort sigt.





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Genetik Indvandring Eske Willerslev Dansk Historie Fossilt DNA

United States Latest News, United States Headlines

