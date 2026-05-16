Generation Identitær anklager politiet for at ignorere politisk motiveret vold

Magnus Hede fortæller om et brutalt overfald på Nørrebro og kritiserer politiets manglende efterforskning af vold mod den yderste højrefløj.

Den 27-årige Magnus Hede kan stadig mærke eftervirkningerne af en skæbnesvanger dag i juli 2024. Det var en regnvejrsdag på Nørrebro i København, hvor han og nogle af hans kammerater fra den indvandringskritiske organisation Generation Identitær blev udsat for et brutalt overfald.

Ifølge Magnus blev de angrebet af to personer, som han identificerede som værende fra Antifa, den antifascistiske bevægelse. Angriberne var maskerede og klædt i det klassiske sorte autonome tøj, hvilket skabte en frygt for, at flere kunne dukke op fra skyggerne. Magnus beskriver, hvordan de blev kaldt nazisvin og truet med en skruetrækker, mens de blev slået.

Efter hændelsen søgte han læge, og journalerne bekræfter, at han havde modtaget et hårdt slag i ansigtet, hvilket resulterede i smerter, omend uden varige mén. Men for Magnus handlede denne oplevelse om mere end blot de fysiske skader; det blev startskuddet til en dyb mistillid til det danske retssystem. Sagen mod overfaldsmændene endte dog hurtigt med en afgørelse, som Magnus finder dybt frustrerende.

Københavns politi vurderede, at det indsamlede videomateriale var af så ringe kvalitet, at det var umuligt at identificere gerningsmændene, og derfor blev efterforskningen indstillet. Magnus har i halvandet år kæmpet for at få aktindsigt i sin egen sag, men han oplever, at politiet bevidst trækker processen i langdrag. Dette er ifølge Generation Identitær ikke et isoleret tilfælde.

Gruppen hævder, at der siden 2019 er blevet anmeldt op mod 30 sager om vold, chikane og hærværk begået mod deres medlemmer, og at mønsteret altid er det samme: maskerede gerningsmænd og beviser, der pludselig vurderes som ubrugelige. Denne kritik falder sammen med en rapport fra Rigsrevisionen, der har kritiseret politiet for generelt at henlægge sager uden at foretage en reel og grundig efterforskning, hvilket forstærker mistanken om, at visse politiske grupper bliver efterladt uden beskyttelse.

Den kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage ser med stor bekymring på sagen og udtaler, at det udgør et betydeligt demokratisk problem, når politisk motiveret vold ikke bliver bekæmpet med fuld styrke. Hun understreger, at et sundt demokrati kræver, at alle borgere er beskyttet mod vold, uanset deres politiske overbevisning. Stage påpeger desuden en alvorlig procedurefejl i Magnus' sag.

Ved personfarlig kriminalitet har forurettede normalt ret til en beskikket bistandsadvokat betalt af staten, hvilket kunne have hjulpet Magnus med at klage over politiets beslutning om at indstille sagen. Magnus hævder, at han aldrig blev orienteret om denne mulighed, hvilket ifølge advokaten er helt uacceptabelt. Det tegner et billede af et system, hvor ofrene for politisk vold fra venstrefløjen føler sig marginaliserede og ignoreret af de myndigheder, der burde beskytte dem.

Debatten om trusselsbilledet i Danmark er kompleks og præget af modstridende opfattelser. Mens Magnus Hede og Generation Identitær oplever en systematisk bølge af vold fra venstreekstreme grupper, vurderer Politiets Efterretningstjeneste, PET, at den største terrortrusel faktisk kommer fra højreekstremister. PET peger på eksempler som den nynazistiske terrororganisation The Base, der tilsyneladende har etableret sig i Danmark, samt sager om personer, der deler opskrifter på bomber på nettet. Magnus anerkender ikke PETs vurdering som værende repræsentativ for hans virkelighed.

Han argumenterer for, at mens terrortruslerne fra højre måske fylder i rapporterne, så er det i den fysiske verden, at medlemmer af Generation Identitær bliver trampet ihjel, chikaneret i deres egne indkørsler og overfaldet i gaderne uden konsekvenser for gerningsmændene. For Magnus er konklusionen klar: Systemet er gået fallit, og det kræver en fundamental ændring, før politisk vold bliver taget alvorligt på tværs af det politiske spektrum





Generation Identitær Politisk Vold Antifa Dansk Politi Magnus Hede

