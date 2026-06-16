Generalsekretær i Dansk Røde Kors stopper i 2027 - Iran betragter Israel som en part i forhandlingerne om at stoppe krigen

Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, stopper ved udgangen af januar 2027. Han har været i Røde Kors i 25 år, hvoraf de 19 år har været som generalsekretær. Selvom Israel ikke har været med ved forhandlingsbordet, betragter Iran landet som en part i forhandlingerne om at stoppe krigen.

Generalsekretær i Dansk Røde Kors , Anders Ladekarl, stopper ved udgangen af januar 2027. Han har været i Røde Kors i 25 år, hvoraf de 19 år har været som generalsekretær, og han har selv ønsket at fratræde sin stilling ved udgangen af januar 2027, oplyser organisationen.

- Indtil min afløser kan tiltræde, fortsætter jeg på fuld kraft. Derefter skal jeg ikke have et fuldtidsjob, men håber fortsat at kunne bidrage til Røde Kors og til samfundet på andre måder, udtaler han i pressemeddelelsen. Selvom Israel ikke har været med ved forhandlingsbordet, betragter Iran landet som en part i forhandlingerne om at stoppe krigen, siger den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi.

Hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon og fortsat er tilstede på libanesisk område, vil det være et brud på den aftale, - Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen og Iran samt Hizbollah som den anden, siger han. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at kunne blive enige om en endelig aftale.

Der kommer flere og flere glemte sager i DSB's hittegodskontor, som derfor flytter fra Københavns Hovedbanegård til Høje Taastrup. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande årligt, hvoraf mange bliver opbevaret i længere tid. - Hvis kunderne glemmer deres ejendele i toget, ender de fleste ting som hittegods og med så mange årlige glemte ejendele, har vores medarbejdere brug for bedre plads til at håndtere sagerne, siger kundechef Charlotte Kjærulff.

De ansatte sammenligner kunders efterlysning på glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendele retur med posten. Man kan også selv komme forbi kontoret og hente sine ejendele. Avisen Aftonbladet har afsløret, at Birgitta Ed har fået folk til at arbejde frivilligt mod til gengæld at få adgang til et godt netværk.

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, blev i søndags evakueret af Secret Service-folk, som passer på statslederen under hans besøg i USA, hvor han overværer Norges deltagelse ved VM i USA. Statsministeren havde spist middag på en restaurant i Boston og ville gå tilbage til sit hotel i byen, da han blev hastet ind i en bil af sine livvagter fra norske PST og amerikanske Secret Service.

Der havde været et skyderi i nærheden, og derfor fragtede man ham i bil i stedet for, fortæller statsministerens stabschef, Kristoffer Thoner. - De sørgede for, at statsministeren hurtigt kom ind i en bil og blev kørt tilbage til hotellet. Vi følte os trygge og oplevede ikke situationen som dramatisk. Vi har dygtige folk, der har ansvaret for sikkerheden på rejsen, skriver han i en sms til Hen.

Mod slutningen af 2025 faldt tallet med 110.000 personer til 83,5 millioner indbyggere, hvilket er 0,1 procent mindre end i 2024. I 2025 var der 352.000 flere dødsfald end fødsler, og nettoindvandringen var en del lavere end året forinden. I øjeblikket sender Tryg en advarsel ud til 138.000 virksomheder i Danmark, Norge og Sverige om øget risiko for en ny type AI-cybersvindel.

I denne type for svindel bliver ansatte for eksempel ringet op af det, der ligner og lyder som deres overordnede og bliver bedt om at overføre penge eller ændre kontonumre. - Med AI kan it-kriminelle nu skrive perfekt dansk, og bare fordi du får et opkald fra din chef, betyder det ikke, at det rent faktisk var vedkommende i den anden ende, siger Jytte Vadmand Adelmark, der er direktør i Trygs skandinaviske cyberenhed.

Tryg opfordrer til at være ekstra opmærksom på advarselstegn som uventede hasteanmodninger og at sikre klare godkendelsesprocedurer, hvor betalinger verificeres via en uafhængig kanal. Flyeren er på engelsk og bliver uddelt i den kommende tid, fordi politiet typisk ser en stigning i antal anmeldte tricktyverier i sommerperioden. Ifølge politiet udser tricktyve sig ofte de udenlandske turister som mål.

Turisterne advares mod blandt andet papirtricket og dansetricket, der grundlæggende handler om at skabe forvirring og aflede ofrets opmærksomhed, imens tyvene stjæler værdigenstande. En youtuber skal betale en bøde på 120.000 kroner for i to videoer at have overtrådt markedsføringsloven, som var rettet mod børn og unge.

Youtuberen har fået bøden for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke store mængder alkohol, for at have vist og omtalt alkohol og energidrikke samt at lave skjult reklame for sit merchandise. Det har Retten i Esbjerg afgjort, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Youtuberen erkendte at have overtrådt forbuddet mod at omtale og vise alkohol og energidrik i videoerne, som var rettet mod børn og unge. En 20-årig mand blev fundet død i Gudenåen fredag morgen





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Dansk Røde Kors Iran Israel Krigen Hittegodskontor Tryg AI-Cybersvindel Youtuber Markedsføringsloven

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