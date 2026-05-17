Gelænderbanden og muflonerne på Fur

Furboeren John Bertelsen mener, at furboerne har en selvstændighedskultur, der tager sagen i egen hånd. Gelænderbanden og muflonerne er eksempler på, hvordan øboerne på Fur arbejder sammen for at få deres ønsker gennemført. Gelænderet på Bette Jenses Hyw blev en principsak for furboerne, der kæmpede for deres sag i et årti. Muflonerne, bjergfår fra Sydeuropa, er dukket op på øen, og selvom de har trasket rundt blandt molerskrænterne i over to år, er det endnu et mysterium, hvem der har fragtet dem til Fur - og hvorfor.

Først gelænderbanden . Senest indførelsen af de sydeuropæiske bjergfår, muflonerne. Fur formår at trække overskrifter, og det er der en særlig årsag til. Limfjordsøen Fur har mange former for slogans, og det er der en årsag til, mener furboeren og tidligere museumsinspektør på Fur Museum John Bertelsen.

- Vi er nok vant til ikke at sidde med hænderne i skødet og vente på, at andre gør noget for os, siger han. Han understreger, at det er en flere hundrede år gammel tradition på Fur at stimle sammen og få et ønske gennemført. Et eksempel er gelænderbanden. Gelænderet på Bette Jenses Hyw blev en principsag for furboerne, der kæmpede for deres sag i et årti.

Gelænderbanden var en gruppe på tre mennesker, der trak overskrifter over hele landet. Gruppen handlede egenrådigt på Bette Jenses Hyw, som er en gravhøj med udsigt over hele øen. En gravhøj, der i mange år har tiltrukket flere tusind mennesker årligt med ønsket om at opleve udsigtspunktet. Bette Jenses Hyw er dog en fredet gravhøj.

Og de mange fødder, der travede op ad gravhøjen samt flere unge på knallert, der kørte op ad skrænten, sled en hulvej op ad højen. Amtet og Naturstyrelsen hældte grus i hulvejen, byggede en trappe og satte et gelænder op dertil. Nu blev det nemt for de mange besøgende at komme op på toppen og nyde udsigten. Der var bare ét problem.

Der var ikke blevet søgt om dispensation for fredningsloven først. Forglemmelsen blev opdaget over 20 år senere, hvorefter gelænderet blev erklæret ulovligt og blev fjernet. Og her opstod gelænderbanden. For det var et problem for nogle besøgende at komme op på toppen af gravhøjen, når der ikke var et gelænder at støtte sig op af.

Tre furboere fandt planker og pæle og skruede et nyt gelænder sammen og satte det op ved trappen. Gelænderet står i dag uberørt på Bette Jenses Hyw. Kun berørt af de hænder, der støtter sig op ad gelænderet på vej op. I ti år stod kampen på, hvor et nyt gelænder blev sat op - og taget ned - fem gange.

Efter et besøg fra daværende kultur mininster Ane Halsboe-Jørgensen (S) blev sagen taget op på Christiansborg og den 1. juli 2022 blev fredningsloven ændret, hvilket gjorde det muligt at søge dispensation for reglerne om, hvad der må være på gravhøje. John Bertelsen anerkender, at furboerne nok har en selvstændighedskultur, der tager sagen i egen hånd. Det gælder også øens sømænd og fiskere, der i 1950'erne byggede en ny havn.

Jagtlejen blev ligeledes hævet på øen, så der kunne blive råd til at etablere et lokalt plejehjem. Senest er det ordet 'muflon', der flittigt er blevet brugt i sammenhæng med 'Fur'. Muflonerne er nemlig pludselig dukket op på øen, og selvom de nu har trasket rundt blandt molerskrænterne i over to år, og flere medier har dykket ned i sagen, er det endnu et mysterium, hvem der har fragtet bjergfårene til Fur - og hvorfor.

Furboeren og fotograf Anette Gade stemmer i. Og det er vigtigt, mener hun. For Fur ønsker det bedste for øen og dens indbyggere, og derfor er også foreningslivet en vigtig del af øen. Skal der ske noget nyt på Fur, tager øboerne sagen i egen hånd, og skal helst ikke besluttes på Christiansborg.

Det har tilflytteren Jonas Wisbech bidt mærke i. Selv har han besøgt øen gennem hele sin barndom, men først for et par år siden er han flyttet fra hovestaden til Fur for at bo der permanent. - På Fur taler vi ligesom om dem ovre i København som nogle, der ikke kender til os og vores liv, siger han og fortsætter. - Og det er måske der, man kan tale om en eller anden form for oprørstrang.

I skal fandeme ikke bestemme over os, siger han. TV MIDTVEST er dykket ned i mysteriet om, hvem der har sat muflonerne ud på Fur. Du kan lige nu se serien 'Muflon Mysteriet' he





