Gastronomiske navne hyldet ved Gastro Awards 2026

Nye restauranter åbner løbende i Danmark, og interessen for gode madoplevelser ser ikke ud til at falde. Mange danskere er villige til at rejse langt for at besøge steder, der får omtale blandt madentusiaster.

Flere tager også turen over både broen og grænsen for at prøve restauranter, som vækker stor opmærksomhed. Men mange ved ikke, at der er forskel på, om de har fri på Grundlovsdag eller ikke. Nogle af landets største gastronomiske navne blev hyldet ved Gastro Awards 2026, hvor der blev uddelt 14 priser. Aftenens største pris gik til Kadeau, som blev kåret til Årets restaurant.

Restauranten kunne også glæde sig over, at Nicolai Nørregaard modtog prisen som Årets kok. En af aftenens mest omtalte øjeblikke kom dog, da Claus Meyer modtog en helt ny ærespris for sit arbejde med dansk madkultur gennem flere årtier. Chefredaktør Kristoffer Dahy Ernst udtalte, at Claus Meyer er et gastronomisk fyrtårn, som har dedikeret sit liv og sin karriere til at gå den velsmagende og nærende mads ærinde. Uden Claus Meyer ville Danmark være et mindre smagfuldt sted, mente han.

Kristoffer Dahy Ernst fortsatte med at sige, at der er trængsel om de øverste pladser i alle kategorier. Mange verdensklasse restauranter, bagerier, vinbarer og cocktailbarer har gjort Danmark til et sted med høj gastronomisk niveau. Og dette niveau stiger år for år, mente han. Graziano løb med publikumsprisen efter en afstemning blandt Gastro-læserne.

Kong Hans Bakery blev kåret som Årets bageri, mens Bar Vitrine vandt prisen som Årets vinbar.





