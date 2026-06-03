Gasledningsbrud i Thisted: Indsatsvæsen lukker lækage

Et brud på en gasledning i Thisted har ført til en større indsats fra brandvæsen og gasforsyning. Gravemaskine ramte ledning, der lå 90 cm under jorden. Indsatsleder Kristoffer Stentoft Holm fra Nordjyllands Brandvæsen fortæller, at arbejdet foregår stille og roligt, mens man kortlægger ledningens forløb for at lukke for lækagen. Der er også tale om anden aktuel nyhed fra Thisted, hvor en 33-årig mand blev anholdt med forfalskede nummerplader og under påvirkning af euforiserende stoffer. I øvrigt præsenteres regeringsgrundlaget, lanceringen af AltID-appen og andet vejr- og landbrugsrelateret indhold.

Flere brandfolk er lige nu i Thisted ved et brud på et gasledning, som er sket i forbindelse med arbejde med en gravemaskine. Ifølge indsatsleder Kristoffer Stentoft Holm fra Nordjyllands Brandvæsen lå gasledningen cirka 90 centimeter under jorden, og det er heldigvis右侧 sjældent, at ledninger ligger skævt i forhold til tegninger.

Målet er nu at kortlægge, hvor den ødelagte ledning fører videre ned i jorden, så den kan lukkes helt, og gasforsyningsselskabet er også på stedet for at stoppe lækagen. Sagen foregår ifølge Holm meget stille og roligt, og brandvæsenet har sørget for, at folk i nærheden er kommet i sikkerhed. Samtidig har politiet i Thisted tirsdag eftermiddag anholdt en 33-årig mand på Bygaden i Øster Assels på Mors for fire overtrædelser.

Hans bil havde forfalskede nummerplader, og han var kørt uden kørekort, da han allerede var frakendt det. Han virkede også påvirket, og en blodprøve blev taget for narkokørsel. Ved en ransagning fandt politiet en mindre mængde euforiserende stoffer, hvilket gav anledning til en yderligere sigtelse. Samtidig præsenteres et nyt regeringsgrundlag, der ifølge Berlingskes chefredaktør indeholder både konkrete bud på skattereformer og mange uklarheder om finansiering.

Der mangler konkret finansiering i mange dele af dokumentet, og det er ikke helt klart, hvor regningen ender. Omkring digitalisering lancerer Digitaliseringsstyrelsen appen AltID, som fra i dag tillader alle over 13 år at bruge mobiltelefonen som officielt legitimationskort. Appen fungerer som et værktøj til at dele alder og identitet både fysisk og online, og den giver brugerne bedre kontrol over, hvilke personlige oplysninger de deler. AltID erstatter ikke MitID, som bruges til at logge ind på digitale tjenester.

I landbrugssektoren oplever danske kartoffelavlere en anden situation end resten af Nordeuropa, fordi danske marker i højere grad er gået til stivelsesproduktion. Når der er overproduktion i Europa, kan spisekartofler omdirigeres til stivelse, hvilket ikke er muligt i Danmark, forklarer Carl D. Heiselberg. Til sidst en historie om den 7-årige Jace Lykke Bohnsen, der er højt begavet og taler flydende engelsk samt løser andengradsligninger, men hvor forældrene nu søger hjælp til at håndtere hans behov.

Vejrudsigten viser, at onsdag starter med regn mange steder, men det klarende op i løbet af dagen, dog med byger og temperaturer mellem 15 og 18 grader samt svag til jævn vind fra sydøst til sydvest





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