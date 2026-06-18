Gamle træpæle ved Bulford kan være markeret solhverv tæt på Stonehenge

Opdagelse af to 5000 år gamle træpæle i nærheden af Stonehenge antyder en fremtrædende arkæoastronomisk funktion og forbindelse til det verdenskendte monument.

Arkeologer har fundet spor af to omkring 5000 år gamle træpæle godt fem kilometer fra Stonehenge i England. Pælene kan have markeret solhverv, hvilket antyder en tæt forbindelse til det berømte stenmonument.

Den fundne linje mellem pælene passer præcist med solhvervenes position omkring år 2950 f. Kr. ifølge arkæoastronom Fabio Silva. En skiveformet flintekniv fundet samme sted kan have forestillet Solen. Forskningsleder Matt Leivers mener, at området kan være en lejrplads for dem, der byggede den første fase af Stonehenge, og at både steder har en fælles solhvervs-relateret betydning.

Fundet har været gennem en systematisk udgravning af Wessex Archaeology, og resultaterne får betydning for vores forståelse af den neolitiske kultur i regionen





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arkæologi Stonehenge Solhverv Træpæle Wessex Archaeology Neolitikum Arkæoastronomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sig farvel til myg med et snuptagDette gamle køkkentrick kan holde dem væk hele sommeren

Read more »

Skole på Mors har droppet det klassiske skoleskemaDet gamle skoleskema er røget i skraldespanden, og det har skabt mere ro på skolen.

Read more »

Hvis du selv skal pille dit asbesttag ned, skal du have et kursus, mener cheflægeIfølge cheflæge kan det godt være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade private fjerne det gamle asbesttag.

Read more »

Historien om de gamle glasvaser og den populære hjemmelavede drikEt opslag om, hvordan gamle glasvaser er blevet kostbare samlerobjekter, og om en simpel hjemmelavet drik der har vundet stor popularitet i Sydeuropa som et naturligt alternativ til kaffe og energidrikke. Drikken hjælper med at opretholde energiniveauet og tilføre væske samt mineraler på varme dage. Den tilberedes hurtigt med enkelteger, ofte med kokosvand og evt. citron eller mynt. Eksperter understreger, at det ikke er en mirakelkur, men en god kilde for kalium og fugt. Derudover tips om, at mønter kan bruges i ovnen for at løse et almindeligt problem.

Read more »