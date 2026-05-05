Gamle Mursten revolutionerer genbrug af mursten med mobil maskine

Gamle Mursten har udviklet en mobil maskine, Bricks Again, der renser brugte mursten direkte på byggepladsen, hvilket sparer CO2 og reducerer transportomkostninger. Virksomheden forventer en betydelig stigning i genbrugsproduktionen.

Gamle Mursten i Svendborg renser i dag 3-4 millioner mursten årligt til genbrug.

Med et nyt mobilt koncept forventes produktionen at stige til yderligere 13 millioner rensede sten om året. Virksomheden har specialiseret sig i at sikre, at mursten fra nedrivninger genbruges i stedet for at blive knust og spildt. Den nye maskine, kaldet “Bricks Again,” er en revolution inden for genbrug af mursten. Den tager imod brugte mursten og leverer rensede sten, der er klar til at blive brugt i nyt byggeri.

Renseprocessen foregår ved at skære eller fræse den gamle mørtel af. Børsen Bæredygtig har siden 2022 udvalgt 224 projekter, der kan inspirere erhvervslivet i den grønne omstilling, og Gamle Murstens innovation er et af dem. Ifølge Claus Juul Nielsen, adm. direktør i Gamle Mursten, sparer man cirka et halvt kilo CO2 pr. mursten ved at genbruge dem, da man undgår produktionen af nye sten.

Den mobile løsning, der er placeret i en container, kan flyttes direkte til byggepladsen, hvilket åbner for nye muligheder. Virksomheden renser allerede 3-4 millioner sten om året i Svendborg, og med 20 containeranlæg i Danmark kan produktionen øges med yderligere 13 millioner rensede sten. Bricks Again kan rense op til 3000 sten om dagen, hvilket potentielt kan spare op til 1,5 ton CO2 dagligt på en byggeplads.

Miljøstyrelsen estimerede i 2016, at det årlige markedspotentiale for genbrugte mursten i Danmark er 47 millioner. Maskinen er testet med mursten fra forskellige europæiske lande, herunder Tyskland, Norge, Frankrig og Schweiz, hvilket indikerer potentiale for international ekspansion. Claus Juul Nielsen nævner Ukraine som et potentielt marked, givet landets tradition for genbrug og den aktuelle situation med nedrivninger. Teknologien er patenteret, men der er konkurrence på markedet.

Gamle Mursten tilbyder en mobil løsning, “Brick Again,” der kan bestilles direkte til byggepladsen, hvilket eliminerer behovet for transport af mursten mellem nedrivning og rensning. Anlægget er installeret i en container og kan betjenes af personale efter kun 15 minutters oplæring. De rensede sten er CE-mærket, hvilket garanterer, at de lever op til de samme kvalitetsstandarder som nye mursten.

Prisen for en renset mursten er reduceret til 6-7 kr. med den mobile løsning, sammenlignet med 10 kr. for sten renset på fabrikken i Svendborg. Gamle Mursten er allerede involveret i projekter, hvor deres teknologi implementeres, hvilket giver dem et forspring på markedet





