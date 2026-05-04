Gåture i naturen og fuglesang forbedrer både krop og sind

Nyt studie viser, at en gåtur i naturen kombineret med opmærksomhed på fuglesang kan reducere stress og forbedre trivsel. Effekten er størst, når man aktivt lytter til de naturlige fuglelyde.

Et nyt studie fra universitetet i Tübingen viser, at en gåtur i naturen har markante positive effekter på både fysisk og mental sundhed. Studiet, der involverede 233 deltagere, undersøgte hvordan en halv times gåtur i den botaniske have påvirkede blodtryk, puls og kortisolniveauer – et hormon forbundet med stress.

Resultaterne viste et fald i alle tre parametre, hvilket indikerer reduceret fysiologisk stress og forbedret velvære. Deltagernes selvrapporterede mentale trivsel steg også markant. Interessant nok blev effekten endnu stærkere, når deltagerne aktivt blev opfordret til at lytte efter fuglesang. Forskerne afspillede i nogle tilfælde ekstra fuglestemmer via højttalere, baseret på tidligere undersøgelser af hvilke fuglelyde folk fandt mest behagelige.

Dog viste det sig overraskende, at grupper, der gik med afspillet fuglesang, ikke oplevede større forbedringer end dem, der kun hørte naturlig fuglesang. Dette kan skyldes, at deltagerne ubevidst registrerede lydene som kunstige, eller at der er en grænse for, hvor meget fuglesang kan forbedre humøret. Studiet understreger, at det ikke nødvendigvis er antallet af fuglearter, der er afgørende, men selve lyden af fuglesang og den opmærksomhed, man retter mod den.

Selv uden at være fugleekspert kan man drage fordel af denne effekt. Resultaterne har implikationer for parkdesign, idet de antyder, at fokus bør være på at fremme naturlig fuglesang frem for at forsøge at tiltrække sjældne arter. En simpel gåtur i naturen, kombineret med bevidst lytning til fuglene, kan være en effektiv måde at reducere stress og forbedre trivsel på.

Studiet er publiceret i Landscape and Urban Planning og kan bidrage til en mere holistisk tilgang til sundhed og velvære i byområder. Det viser, at naturen ikke blot er et sted for rekreation, men også en vigtig ressource for mental og fysisk sundhed, og at selv små ændringer i vores daglige rutiner, som at lytte til fuglesang, kan have en betydelig positiv indvirkning





