Gårdmejeriers Vilkår i Fokus: Politikerne Vil Lete Bureaukratiet

Forskellige regler for gårdmejerier i Danmark og Sverige vækker kritik. Danske politikere vil have lempet reglerne for at støtte lokale producenter.

Historien om gårdmejeri sten Tobias Christensen fra Nørgaards Geder i Videbæk har vakt opsigt og skabt debat på Christiansborg. Virksomheden, der producerer prisvindende gedeost, er underlagt en række krav, som er betydeligt mere restriktive end dem, der gælder for tilsvarende virksomheder i vores naboland, Sverige.

Denne forskel i regulering har fået flere folketingspolitikere til at reagere med bekymring og undren over de tilsyneladende uforholdsmæssige byrder, som danske gårdmejerier står overfor. Debatten centrerer sig primært om spørgsmålet om konkurrenceevne og fødevaresikkerhed, og om hvorvidt de danske regler er unødigt bureaukratiske og hæmmende for lokale producenter.\Trine Jepsen, nyvalgt folketingsmedlem for Venstre, er en af de politikere, der har udtrykt stor frustration over situationen. Hun påpeger, at de danske regler, eksempelvis kravet om vaskbare vægge, gulve og lofter i mejeriområder, er langt mere detaljerede end de svenske modstykker. I Sverige er fokus primært på at sikre fødevaresikkerheden, og mejerierne skal kunne dokumentere dette over for myndighederne. Jepsen understreger, at de svenske oste produceres og efterfølgende kan importeres til Danmark, hvilket yderligere fremhæver uoverensstemmelsen i reguleringen. Hun har allerede bebudet, at hun vil arbejde aktivt for at få området undersøgt nærmere med det formål at tilpasse de danske regler. Jepsen mener, at hvis det er muligt at drive en konkurrencedygtig og sikker fødevareproduktion i Sverige med mindre bureaukratiske byrder, så bør man genoverveje de danske regler. Hun lover at tage sagen op og arbejde for en ændring, der kan lette byrden for de danske gårdmejerier.\Også Liberal Alliances Carsten Bach har meldt sig på banen i debatten. Bach er ligeledes fortaler for at reducere bureaukratiet og skabe mere favorable vilkår for de små gårdmejerier. Han er enig i, at de nuværende regler kan være en unødvendig hindring for vækst og udvikling af lokale fødevareproducenter. Denne politiske opbakning fra begge sider af det politiske spektrum indikerer en bred forståelse for behovet for at forenkle og modernisere reguleringen af de danske gårdmejerier. Den nuværende situation får flere til at stille spørgsmålstegn ved omfanget af det bureaukrati, som danske gårdmejerier skal navigere i. Fokus er rettet mod en harmonisering af reglerne med Sverige, så man undgår en konkurrencefordel til svenske producenter. Diskusionen omfatter også spørgsmålet om, hvorvidt de danske regler reelt bidrager til at forbedre fødevaresikkerheden, eller om de primært er en administrativ byrde, der hæmmer innovation og vækst i en ellers lovende sektor





