Fysiske rejsekort udfases – men appen skaber kaos blandt rejsende

Det fysiske rejsekort bliver snart udfaset, men appen, der skal erstatte det, har vist sig at være problematisk for mange. Bøder og forvirring er udbredt blandt trafikanter, der ikke forstår de nye regler. Læs om udfordringerne med den digitale overgang og de mange frustrationer, der følger med.

Om kort tid vil det fysiske rejsekort blive udfaset for de fleste danske rejsende. App en, der skal erstatte det blåhvide plastikkort, har imidlertid vist sig at være problematisk for mange trafikanter.

Bøderne regner ned over forvirrede brugere, der ikke forstår, hvad de har gjort galt. Mange oplever tekniske problemer eller manglende information om, hvordan systemet fungerer, hvilket fører til frustration og økonomiske konsekvenser. Det fysiske rejsekort har i mange år været en pålidelig løsning for pendlere og lejlighedsrejsende, men nu står man over for en omstilling, der ikke altid kører så glat, som man kunne håbe. Appen kræver, at brugerne har en smartphone med internetadgang, hvilket ikke alle besidder.

Derudover er der mange, der savner den fysiske bekræftelse, som det gamle kort gav, når man checkede ind eller ud. Det er ikke kun de ældre, der har svært ved at tilpasse sig, men også yngre brugere, der finder systemet uoverskueligt. Rejsekort A/S har forsøgt at informere om ændringerne, men mange føler sig alligevel uforberedte. Der er også bekymring for, at appen ikke fungerer optimalt i områder med dårlig dækningsgrad, hvilket kan føre til yderligere problemer for rejsende.

Samtidig er der spørgsmål om, hvorvidt den nye løsning er mere bæredygtig end det fysiske kort, der kunne genbruges. Mens nogle ser frem til den digitale løsning, er der mange, der savner den enkle og pålidelige løsning, som det fysiske rejsekort tilbød. Det er tydeligt, at overgangen til en app-baseret løsning kræver mere end blot en teknisk opgradering – det kræver også en grundig forberedelse og kommunikation til brugerne.

Forhåbentlig vil Rejsekort A/S kunne finde løsninger på de udfordringer, der er opstået, så rejsende i fremtiden kan have en problemfri oplevelse med det nye system





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rejsekort App Trafik Bøder Digitalisering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det fysiske Rejsekort får en måned mere på Sjælland | NyhederDer er varslet lukning af det fysiske Rejsekort, men det er forskelligt, hvornår rejsende rundt i landet skal lægge kortet væk.

Read more »

Lukningen af det fysiske Rejsekort udskydes en måned på SjællandOmkring 300.000 personer rejser fortsat med det fysiske Rejsekort. Nu udskydes lukningen på Sjælland og øerne.

Read more »

Tilsyn politianmelder Nordea-selskab for overtrædelse af hvidvasklovenNordea-selskab kalder det ude af proportioner, at det er blevet politianmeldt for overtrædelse af hvidvasklov.

Read more »

Efter måneders mystik er Akademikerbladet nu endegyldigt dødtDet var småt med svar om Akademikerbladets fremtid, da fagforeningen DM i efteråret svingede sparekniven og fyrede 5 ud af 8 journalister på forbundets fagblade.Klart stod det, at den sidste udgave af det fysiske fagblad ville udkomme i marts 2026.

Read more »

Rejsekortets afskaffelse skaber problemer for ikke-digitale danskereAfskaffelsen af det fysiske rejsekort og den manglende klarhed omkring det alternative Basiskort skaber frustration og bekymring blandt ikke-digitale danskere, især ældre. Ældre Sagen kritiserer manglen på en fakturaløsning og frygter, at disse borgere bliver efterladt uden mulighed for at benytte kollektiv transport.

Read more »

Høiby i Retten: Svært for Mette-Marit at besøge ham i fængslet»Jeg har en nær familiemedlem med en sygdom, der gør det svært at besøge fængslet. Det skyldes dårlig luft, skimmelsvamp og det faktum, at det er en gammel bygning.«

Read more »