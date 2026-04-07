Fysikere udregner: Så lang tid tager det for de sidste dråber at dryppe ud

Videnskabsmænd har ved hjælp af matematiske beregninger og eksperimenter fundet ud af, hvor længe vi skal vente på de sidste dråber væske fra vores beholdere. Resultatet afhænger af væskens viskositet.

Hvor lang tid skal du vente på de sidste dråber fra din køkkenbeholder? Fysik ere fra Brown University har ved hjælp af matematiske beregninger og eksperimenter undersøgt præcis det. De fleste af os har prøvet det: Du står med en mælkekarton, en flaske madolie eller noget helt tredje og vipper den, mens du utålmodigt venter på, at de sidste dråber skal falde ud.

Men hvor lang tid skal du egentlig regne med at vente? Det spørgsmål har forskerne nu givet et svar på, og det afhænger af væskens viskositet, altså hvor 'tyk' eller 'flydende' den er. Ved hjælp af de såkaldte Navier-Stokes-ligninger, som er matematiske ligninger, der beskriver væskers bevægelse, har forskerne beregnet, hvordan tynde lag af væske løber ned ad en overflade. Resultaterne viser, at for tynde væsker som mælk tager det omkring 30 sekunder at få 90 procent af væsken til at løbe ud af en beholder, der er vippet 45 grader. For tykkere væsker som olivenolie kan det derimod tage over ni minutter at få 90 procent af væsken ud. Forskerne har også testet deres beregninger i praksis. De lod forskellige væsker løbe ned ad en plade, der var vinklet 45 grader, og vejede væsken undervejs for at måle, hvor hurtigt den løb af. Resultaterne passede godt med deres matematiske beregninger. Vand, med sin lave viskositet, løb næsten helt af på få sekunder, mens meget tykke væsker med høj viskositet, såsom kold ahornsirup, kunne tage flere timer om det samme, skriver universitetet i pressemeddelelsen. Det er interessant at bemærke, at selvom denne forskning umiddelbart kan virke trivial, har den faktisk en dybere betydning. Forståelsen af væskers bevægelse er fundamentalt for mange forskellige områder, lige fra design af rørledninger og pumper til udviklingen af nye medicinske behandlinger og fødevareproduktion. Præcis viden om, hvordan væsker opfører sig under forskellige forhold, er afgørende for at optimere processer og reducere spild. Ud over den praktiske anvendelse har forskningen også en teoretisk værdi. Navier-Stokes-ligningerne er en af de mest komplekse og udfordrende ligninger inden for fysikken, og forståelsen af dem er afgørende for at kunne beskrive og forudsige væskers adfærd. Denne forskning bidrager til at finjustere vores forståelse af disse ligninger og deres anvendelighed. Forskerne på Brown University har ikke blot givet os en praktisk guide til, hvor længe vi skal vente på den sidste dråbe, men har også bidraget til vores grundlæggende forståelse af væskers fysik. Deres arbejde er et godt eksempel på, hvordan tilsyneladende simple spørgsmål kan føre til vigtig videnskabelig indsigt. Forskningen giver os et konkret svar på et spørgsmål, som mange af os har stillet os selv i hverdagen. Den demonstrerer også, hvordan grundforskning kan have praktiske konsekvenser. Mens vi venter på, at den sidste dråbe mælk eller olie skal glide ud, kan vi nu have en bedre idé om, hvor lang tid vi skal vente, takket være disse fysikere. Forskningen understreger også vigtigheden af at kombinere teoretiske beregninger med eksperimentelle tests for at bekræfte resultaterne. Denne kombination af teori og praksis er afgørende for at opnå en dybere forståelse af komplekse fænomener og validere de matematiske modeller, der anvendes til at beskrive dem. Det er også en påmindelse om, at selv de mest hverdagsagtige observationer kan være udgangspunkt for spændende og meningsfuld videnskab





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Fysik Væsker Navier-Stokes Viskositet Eksperimenter Matematik Dråber Brown University

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Læs mere »

Læs mere »

Læs mere »

Læs mere »