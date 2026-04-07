Fysikere tættere på at forstå den mystiske Mpemba-effekt: Varmt vand fryser hurtigere end koldt

En afrikansk drengs spørgsmål for 60 år siden satte gang i en langvarig forskningsindsats, der nu nærmer sig en forståelse af det mystiske fænomen. Forskere er tættere på at afgøre, hvorfor varmt vand kan fryse hurtigere end koldt vand.

Erasto Mpemba og Denis Osborne ses her med en kande koldt vand ved et arrangement i 2012 hos Royal Society of Chemistry i Storbritannien, hvor Mpemba-effekten var i fokus. Illustrationen er leveret af Royal Society of Chemistry. For 60 år siden stillede en afrikansk dreng et spørgsmål, der overraskede en gæstelærer. Det spørgsmål åbnede døren til et forskningsfelt, som fysikere længe har kæmpet med at forstå.

Det var en fysiker fra University College i Dar es-Salaam, der besøgte drengens gymnasium, som fik dette overraskende spørgsmål: »Hvis man tager to identiske beholdere med lige store mængder vand, den ene ved 35 °C og den anden ved 100 °C, og placerer dem i en fryser, vil vandet, der startede ved 100 °C, fryse først. Hvorfor?«. Osborne var i første omgang skeptisk, men spørgsmålet satte gang i en lang række eksperimenter og teoretiske undersøgelser, der har varet i årtier. Mpemba-effekten, som fænomenet kaldes, er blevet observeret under forskellige forhold, og der er fremsat mange teorier om årsagen. Nogle forskere mener, at forskelle i vandets egenskaber, som for eksempel konvektion, fordampning og opløste gasser, kan spille en rolle. Andre peger på, at overfladespænding eller en ændring i hydrogenbindingerne kan være afgørende. Den præcise mekanisme bag Mpemba-effekten er stadig ikke fuldt ud forstået, og det er fortsat et aktivt forskningsområde.\Fysikerne er endelig kommet tættere på at forstå, hvorfor processen med at gå den lange vej til ligevægtstilstanden i visse tilfælde kan være hurtigere end at gå den kortere vej. Denne forståelse kan potentielt være relevant i en lang række fysiske systemer. For eksempel, kan denne viden finde anvendelse inden for kvantecomputere. Men det er afgørende at dykke ned i de underliggende mekanismer, for at forstå, hvordan varmt vand kan fryse hurtigere end koldt vand. En af de mest sandsynlige forklaringer omfatter konvektionsstrømme. Når varmt vand placeres i en fryser, vil konvektionsstrømme hurtigere fordele varmen i hele vandmassen, hvilket faciliterer en hurtigere afkøling. Derudover spiller fordampning en rolle. Varmt vand har en større tendens til at fordampe end koldt vand, hvilket kan føre til et hurtigere varmetab. I takt med at vandet fordamper, mindskes vandmængden, og dermed afkøles vandet hurtigere. Vandets evne til at afgive varme til sine omgivelser er også afgørende for Mpemba-effekten. Højere temperaturer kan ændre vandets termiske egenskaber, hvilket resulterer i en hurtigere varmeafgivelse. Endelig kan opløste gasser og urenheder også have indflydelse. Varmt vand har en lavere opløselighed af gasser, hvilket kan påvirke dets frysepunkt og fryseproces. Disse faktorer interagerer komplekst, hvilket gør det vanskeligt at isolere en enkelt årsag til Mpemba-effekten.





