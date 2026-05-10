Future Greenland-konferencen aflyst som følge af parlamentarisk situation i Danmark

Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov (S) rejser ikke til Nuuk for at deltage i Future Greenland-konferencen, da det er aflyst som følge af den parlamentariske situation i Danmark. Andre repræsentanter fra Udenrigsministeriet og USA deltager dog.

Når 450 deltagere fra ind- og udland mødes senere på måneden til en stor erhvervskonference om fremtidens Grønland, bliver det uden deltagelse fra en dansk regeringsrepræsentant.

Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov (S) står egentlig på deltagerlisten, men han rejser ikke til Nuuk. Deltagelsen i Future Greenland-konferencen er 'aflyst som følge af den parlamentariske situation i Danmark', hvor der mangler en regering, oplyser Erhvervsministeriet. Hos arrangøren af konferencen, Grønlands Erhverv, har direktør Christian Keldsen forståelse for afbuddet. - Vi har haft god gavn af at kunne blande nogle danske politikere, grønlandske politikere og folk udefra.

Nu mangler der lige en vinkel der. - Men ja, når vi er så fokuseret på, at vi har et stærkt rigsfællesskab, og vi vil hinanden, så er det da ærgerligt, men vi har fuld forståelse for situationen, siger Christian Keldsen. Til gengæld deltager danske diplomater fra Udenrigsministeriet som arktisk ambassadør Kenneth Høegh og Danmarks ambassadør i Frankrig, Hanne Fugl Eskjær. Susan Wilson, der er konsul på det amerikanske konsulat i Nuuk, kommer til konferencen.

Det samme gør den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery. Og så har det allerede skabt opmærksomhed, at USA’s særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, har meldt sin ankomst. Der har ingen officielle meldinger været om, at Jeff Landry tidligere har besøgt Grønland, mens han har været særlig udsending. Og den officielle politik i rigsfællesskabet og Grønland er, at man søger investeringer og et fornuftigt samarbejde med USA.

Det gør da indtryk på både mig og alle andre mennesker, at vi for tre måneder siden stod i en situation, hvor der var tale om invasion, og en af dem, der var med på den amerikanske side til at tale om overtagelse, var Jeff Landry. Så i det lys kan man godt tænke, at det var på tide, at han kom og så for sig selv, hvordan Grønland i virkeligheden ser ud, siger Christian Keldsen.

Tager man et kig ned over programmet for konferencen, der varer fra 19. til 20. maj, fylder den geopolitiske situation omkring Grønland også en del. Blandt andet skal den tidligere amerikanske ambassadør i USA Rufus Gifford på scenen for at fortælle om, 'hvad vi er nødt til at forstå om USA'. Udenrigsministeriet har ingen kommentar til, om der er planlagt møder mellem danske og amerikanske repræsentanter i forbindelse med konferencen





