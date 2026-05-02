Fur's Uforglemmelige Kajakroer: Mathias Lauridsen

Mød Mathias Lauridsen, den 80-årige kajakentusiast, der har roet Fur rundt 78 gange og fortsætter med at finde glæde og energi i sin passion for kajakroerlivet. En inspirerende historie om kærlighed, tab og en livslang dedikation til havet.

Mathias Lauridsen er et velkendt ansigt på øen Fur , hvor han altid står klar ved færgen i sin røde uniform og med et navneskilt, selvom de fleste øboere kender ham.

Han er en passioneret kajakroer med 42 års erfaring, og hans kærlighed til sporten er kun vokset med årene. Efter pensioneringen flyttede han og hans kone Bitten til Fur for at finde nyt vand at udforske. Selvom Bitten desværre er gået bort for to år siden, lever hendes minde videre, især i hans elskede hvide kajak, som han har døbt 'Bi Bi' efter hendes kælenavn.

Mathias har roet Fur rundt imponerende 78 gange, ofte i ét hug, og har gennem årene foretaget tusindvis af roture. Alene i 2025 var han på vandet 74 gange, og i april måned i år har han allerede været ude over et dusin gange. Han beskriver kedelige øjeblikke som et fremmedord og udtrykker en konstant energi og glæde ved at være på vandet.

Hans første kajak, fra 1984, er også stadig i hans besiddelse og hænger som et kært familiemedlem i garagen. Den nuværende kajak er fra nyere dato, men han spøger med, at den vil blive hængt op i stuen, hvis han ikke længere kan ro. Mathias' hjem er fyldt med billedbøger og noter fra hans mange eventyr, og han nyder pensionisttilværelsen fuldt ud ved at fortsætte med det, han elsker.

Han startede med at ro i 1984 i en alder af 46 år, og det var kærlighed ved første padletag. Før Fur roede han Sunds Sø tyndt over 300 gange, mens han boede i Herning med Bitten. Han ser ikke en fremtid med en mindre fysisk hobby, men fortsætter med at nyde roklubben og udfordringen ved at udforske vandet omkring Fur. For ham er det ikke blot en hobby, men en livsstil og en kilde til uendelig glæde og energi.

Han slukker fjernsynet på en stille sommeraften og begiver sig ud på vandet, drevet af lysten og passionen. Hans engagement i kajakroerlivet er en inspiration, og hans historie er et vidnesbyrd om, at alder kun er et tal, når man har en drøm at forfølge. Han er et levende eksempel på, hvordan man kan finde glæde og mening i livet gennem en passion, der varer ved gennem årtier.

Hans dedikation til sporten og mindet om hans kone Bitten er dybt rørende, og hans historie er en hyldest til kærligheden, passionen og livsglæden





