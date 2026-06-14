Kim Fupz Aakesons har lige vundet pris for sin roman, men siden den udkom, har han lavet ni andre bøger. Forslaget kommer fra det højreorienterede parti Schweizisk Folkeparti (SVP), der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlige services og landets boligudbud.

Kim Fupz Aakeson s har lige vundet pris for sin roman, men siden den udkom, har han lavet ni andre bøger. Forslaget kommer fra det højreorienterede parti Schweizisk Folkeparti ( SVP ), der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlige services og landets boligudbud .

Det schweiziske politiske system er skruet sammen på en måde, hvor man med 100.000 underskrifter kan kræve folkeafstemning. Når danskerne tager på kør-selv-ferie, koster det mange tusinde kroner. Men man kan spare mange penge, hvis man ved, hvad man skal gøre. VM i middelalderkampsport ved Spøttrup Borg er vokset langt ud over arrangørernes forventninger.

Nu mangler de frivillige til at få mere end 900 kampe afviklet på fire dage. 16 singler skal i uge 37 bo i et sommerhus i Ebeltoft og date, uden de kan swipe væk, når det bliver svært. Tusindvis af jublende basketballfans strømmede sent lørdag amerikansk tid ud i New Yorks gader for at fejre New York Knicks historiske NBA-sejr. Men ud på natten udviklede gadefesten sig også voldeligt med hærværk og angreb på politiet, hvor flere blev anholdt.

Politibiler blev smadret, flasker kastet mod politibetjente, og en 17-årig blev skudt i foden. En bus, der bliver brugt til VM-tilskuere, blev også sat i brand. New York Knicks vandt NBA-finaleserien 4-1 over San Antonio Spurs. Det er holdets første mesterskab siden 1973.

Flere politibiler blev smadret under fejringen i New Yorks gader. Der blev kastet ting efter politiet, da de talstærkt rykkede ud for at dæmpe gemytterne. De høje brændstofpriser har også sat sig i kør selv-ferien. Men spørgsmålet er, hvor meget mere man skal betale i benzin og diesel sammenlignet med sidste år.

VM's udvidelse til 48 deltagerlande har givet mulighed for, at mindre lande har kunnet kvalificere sig. Men bag VM's åbne dør står Fifa's økonomiske interesser, siger sportsøkonom. Skibet Smyrtos menes at være en del af den såkaldte russiske skyggeflåde, der forsøger at omgå vestlige landes sanktioner og eksportere russisk olie. Denne vellykkede operation påfører endnu et slag mod Rusland og dem, der er med til at finansiere Putins krig i Ukraine, skriver Starmer.

En fartgrænse skal forhindre, at der sker uheld, når børn fodrer ænder og lycraklædte cykelryttere jagter strava-rekorder på den samme sti. Tidligere minister for samfundssikkerhed og beredskab Torsten Schack Pedersen (V) på et pressemøde om totalberedskab i Danmark i februar 2026. Ved folketingsvalget i marts opnåede den 49-årige politiker ikke genvalg efter at have været valgt til Folketinget i Thisted-kredsen i 21 år.

Venstre-profilen fik ifølge Ritzau 4443 personlige stemmer, hvilket ikke var nok til at sikre endnu en periode i Folketinget. Torsten Schack Pedersen besad i løbet af sin politiske karriere en enkelt ministerpost. Her var han minister for samfundssikkerhed og beredskab fra 2024 til 2026 i SVM-regeringen. En post, som efter den nye regering er kommet på plads, er blevet overtaget af Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.

Heller ikke Torsten Schack Pedersens hustru, Louise Schack Elholm, opnåede genvalg. Hun er ligeledes tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre. Nato er en kræftknude, som skal 'skubbes i historiens skraldespand', siger indflydelsesrig professor, der i årtier har rådgivet toppen af russisk politik. I store dele af Europa og USA er en restriktiv kurs over for illegale indvandring blevet vejen frem.

EU har de seneste år arbejdet for flere og flere tiltag for at undgå illegal indvandring, ligesom de vil hjemsende folk, som opholder sig ulovligt i Europa. Men samtidig har Spanien taget hul på en gigantisk - og kontroversiel - masselegalisering af illegale migranter, fortæller DR's Europakorrespondent, Anna Gaarslev. I store dele af Europa og USA er en restriktiv kurs over for illegale indvandring blevet vejen frem.

EU har de seneste år arbejdet for flere og flere tiltag for at undgå illegal indvandring, ligesom de vil hjemsende folk, som opholder sig ulovligt i Europa. Men samtidig har Spanien taget hul på en gigantisk - og kontroversiel - masselegalisering af illegale migranter, fortæller DR's Europakorrespondent, Anna Gaarslev. Her fremgår det videre, at der er registreret 149 dødsfald som følge af sygdommen, hvilket svarer til en dødelighed på 21 procent.

Ebolaudbruddet, der blev erklæret for en måned siden, er det 17. udbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev opdaget. Borgmesteren i byen San Miguel Amtitlán i det sydlige Mexico er blevet dræbt af skud. Det skriver blandt andet nyhedsbureauet AP





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kim Fupz Aakeson Schweizisk Folkeparti SVP Ukontrolleret Indvandring Pres På Offentlige Services Landets Boligudbud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kim Larsen dominerer danskernes yndlingsliste over musikKim Larsen er den mest repræsenterede kunstner på DR's nye Top100-liste over danske sange, hvilket understreger hans tidløse betydning for den danske kultur.

Read more »

Kim Fupz Aakeson vinder DR's Romanpris 2026Forfatteren Kim Fupz Aakeson er vinder af DR's Romanpris 2026 med sin roman 'Skyggen foran mig'. Bogen, som er den sidste del af en trilogi om det danske fængelsvæsen, følger en midaldrende mand, der bliver løsladt efter mange år bag tremmer for at have dræbt sin kæreste, moderen til hans søn. Udvalget roser romanen for dens overbevisende behandling af tilgivelse og om at blive et ordentligt menneske med en tung bagage. Aakeson inspireredes til trilogien fra sineinterview med tidligere indsatte og fængselsbetjente.

Read more »

Kim Fupz Aakeson vinder DR Romanprisen 2026 for Skyggen foran migKim Fupz Aakeson, en produktiv forfatter med omkring 250 udgivelser, har vundet DR Romanprisen 2026 for sin roman Skyggen foran mig. Hans succes skyldes hans evne til at skabe originale historier og hans interesse for at undersøge dybe emner.

Read more »

Kim Fupz Aakeson vinder pris for roman men har lavet ni andre bøgerKim Fupz Aakeson har vundet en pris for sin roman, men siden udgivelsen har han skrevet ni andre bøger.

Read more »