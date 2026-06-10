Fup-filmpris for 'Grønlands hvide guld'

Folkene bag den omdiskuterede dokumentar 'Grønlands hvide guld' er blevet skuffede over, at en international filmpris, de nylig fik, er en fup.

Folkene bag den omdiskuterede dokumentar 'Grønlands hvide guld' er blevet skuffede over, at en international filmpris, de nylig fik, er en fup. Det er efter, at DR i februar 2025 havde premiere på dokumentarfilmen 'Grønlands hvide guld', der handler om Danmarks minedrift i Grønland.

Dokumentaren mødte stærk kritik fra både politikere og økonomer, og DR endte med at fjerne den fra deres platform. Men så var det, at en international filmpris pludselig meldte sig på banen. Edinburgh Film Awards kårede i maj 'Grønlands hvide guld' til 'bedste dokumentarfilm, hvilket vakte lykke hos filmfolkene, men der var bare ét problem.

Det danske medie TjekDet har undersøgt filmprisen nærmere og har identificeret en iraner, som fra sit hjemland opretter snesvise af falske festivaler, så han kan tjene penge på tilmeldingsgebyrer fra de indstillede film. Hovedperson og fortæller i 'Grønlands hvide guld', Naja Dyrendom Graugaard, har selv tidligere jublet over den falske filmpris med et opslag på Instagram.

Efter TjekDets oplysninger har hun fjernet det falske vinderdiplom fra sin Instagram-profil og rettet i teksten til det 'Opdatering: Nå, jeg tror vi glædede os for tidligt over den pris. Det danske medie TjekDet har vist tegn på, at Edinburgh Film Awards måske er en fup-festival. Sikke en skuffelse.

' Hun tilføjer, at filmen stadig fortjener at tages alvorligt og fortjener priser, og derudover håber hun, at FilmFreeway, der er bindeled mellem filmfolk og filmfestivaler, vil fjerne den falske festival fra deres platform. Michael Bévort, direktør og producer i produktionsselskabet Wintertales, der står bag 'Grønlands hvide guld', har tidligere udtalt, at han i bagklogskabens lys nu godt kan undre sig over de manglende informationer fra arrangørerne, som TjekDet har påvist





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