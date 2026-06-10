Rusland opruster langs Europas grænser, og den russiske præsident er skrækslagen for attentatforsøg. Ejendommen, hvor familien bor, er omgivet af tætte træer og er allerede ret fyldt.

Frygten for en ny storkrig i Europa breder sig, da Rusland opruster langs Europa s grænser. Den russiske præsident er angiveligt skrækslagen for attentatforsøg og ønsker sin familie skjult sikkert væk.

Ejendommen, hvor familien bor, er omgivet af tætte træer cirka 370 km nordvest for Moskva og er allerede ret fyldt. Ejendommen fungerer i øjeblikket som hovedresidens for hans partner, Alina Kabaeva, og deres to unge sønner. For at omdanne en landejendom til en uigennemtrængelig bunker kræver seriøst militært udstyr. Ejendommen er nu spækket med 27 luftforsvarstårne bygget i to massive ringe.

Ukrainske droneangreb fortsætter med at rykke længere ind over grænsen, så vagterne tager absolut ingen chancer. Sikkerhedspanikken strækker sig langt ud over skovens mure. Den massive kamera-nedlukning var ikke en tilfældig vedligeholdelseskontrol. Sikkerhedshold gik i panik efter at have hørt, at amerikanske og israelske spioner brugte hackede kamerafeeds til at spore iransk ledelse.

Eksperter tændte først det lokale internetsystem igen efter at have forseglet enhver digital smuthul. Hans rygtede tredje datter holder sig ude af bunkeren. Luiza Rozova bor angiveligt stille i Paris





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