Telefonerne er tavse, og familier er afskåret fra hinanden i Iran. Femia Darestani, kendt fra DR-programmet Hotel Romantik, fortæller om sin bekymring og håb for fremtiden. Hun har ikke haft kontakt til sin familie i ugevis og frygter for deres sikkerhed. Hun udtrykker stærk støtte til et regimeskifte og er villig til at acceptere konsekvenserne.

Mørket hviler tungt over Iran. Telefonerne er tavse, og familier er afskåret fra hinanden. Frygt og uvished præger stemningen blandt iranere verden over, og midt i denne atmosfære af kaos og bekymring lyder et stærkt råb om håb og forandring. Femia Darestani , kendt fra DR-programmet Hotel Romantik, er en af dem, der ikke tøver med at lade sin stemme høre. Hun har ikke haft kontakt til sin familie i Iran i ugevis, og uvisheden om deres skæbne tærer på hende.

Den manglende kontakt er et direkte resultat af den stigende politiske uro og de restriktioner, der er blevet pålagt i landet. Dette skaber en dyb bekymring for mange iranere i udlandet, der desperat søger information om deres nærmeste. Den aktuelle situation er især præget af den usikkerhed, der er opstået i kølvandet på de seneste politiske udviklinger og trusler. USAs præsident, Donald Trump, har med sine udtalelser om situationen i Iran, herunder en opsigtsvækkende besked om, at 'en hel civilisation vil dø i nat', yderligere skabt bekymring og spændinger. Trumps udtalelser har fået mange til at frygte en eskalering af konflikten, og har sat spørgsmålstegn ved fremtiden for det iranske folk. Efter Trumps udtalelser kom en iransk 10-punktsplan om mulig fred og en aftalt våbenhvile på 14 dage. For Femia er denne plan dog langt fra nok. Hun føler, at den ikke adresserer den grundlæggende problemstilling: det siddende præstestyre. Hendes følelser er præget af en dyb fortid, der har formet hendes syn på landet og dets fremtid. \I 1989 flygtede Femia Darestani fra Iran. Hendes flugt var en hård og usikker rejse gennem Europa, der blandt andet inkluderede lange ophold i Tyrkiet, hvor hun sad fast i måneder, gravid uden at vide det og uden mulighed for at komme videre. Denne tid formede hende, og minderne om det brutale præstestyre har aldrig sluppet hende. Hun oplevede førstehånds de undertrykkende metoder, der blev brugt for at kontrollere befolkningen. Hun husker især den manglende frihed og den konstante frygt, der prægede hverdagen. Eksempler på dette er hendes erindringer om piger, der blev angrebet med syre, fordi de nægtede at bære slør. Hun beskriver også volden mod kvinder, herunder en gravid kvinde, der blev pisket og skreg af smerte. Udover den personlige undertrykkelse, oplevede hun også et samfund, der blev frataget sin frihed og mangfoldighed. Før revolutionen var Iran et frit, multireligiøst samfund med diskoteker og biografer. Men med ét blev alt lavet om, og der blev indført strenge restriktioner, der begrænsede folks handlefrihed og livsglæde. I dag mærker hun konsekvenserne af denne udvikling på afstand. Hun er afskåret fra sin familie og kan ikke kommunikere med dem. Hver morgen sender hun et hjerte til dem i håb om, at de stadig er i live. Bekymringen for familien ændrer dog ikke hendes holdning. Et Iran med præstestyret ved magten kan hun slet ikke bære. Hun mener, at den nuværende 10-punktsplan er utilstrækkelig, fordi den ikke indeholder krav om et regimeskifte. Hendes håb er derfor rettet mod Donald Trump. \Femia Darestani har valgt at udtrykke sin støtte til Donald Trump, selvom hun er bevidst om hans kontroversielle karakter. Hun ser ham som den eneste, der kan bringe forandring til Iran. Hun tror på, at han er i stand til at tage de nødvendige skridt til at vælte præstestyret, og hun er villig til at acceptere selv de mest ekstreme konsekvenser, hvis det fører til et frit Iran. Hun er fast besluttet på ikke at lade præstestyret fortsætte. Hun frygter at et Iran, hvor præstestyret fortsat har magten. Derfor er hun villig til at acceptere bomber og krig, hvis det er prisen for frihed. Selv hvis hendes egen familie skulle miste livet, er hun villig til at acceptere det. For hende er håbet om et frit Iran vigtigere end alt andet. Hvis Trump skulle trække USA ud af konflikten inden et regimeskifte, ville hun og mange andre iranere blive dybt skuffede. Hun er fast besluttet på, at det må være en aftale, der sikrer præstestyrets fald. Hun er overbevist om, at selv hvis kun en håndfuld iranere overlever, så skal de nok bygge Iran op igen. Hendes budskab er klart: frihed er det, der betyder mest, og alt andet er underordnet. Hendes stærke udtalelser og hendes tro på forandring er et vidnesbyrd om den iranske befolknings længsel efter frihed og retfærdighed





Iran Femia Darestani Præstestyre Trump Regimeskifte Frihed Familie

