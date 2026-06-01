Frygt for radioaktivt udslip: Revner i nukleart affalds betonkuppel på Marshalløerne

En midlertidig betonkuppel, der indeholder amerikansk nukleart affald, viser revner på Marshalløerne i Stillehavet. Stigende havniveauer truer med at frigive radioaktivt materiale, og der er målet forhøjede strålingsniveauer i omgivende jord samt fund af plutonium-239, der er farligt i over 24.000 år.

En kritisk miljøsituation udvikler sig på Marshalløerne i Stillehavet, hvor en midlertidig betonkuppel, kendt som Runit-kuplen, er blevet dokumenteret med synlige revner. Denne kuppel, bygget i 1970'erne for at indeholde amerikansk nukleart affald fra atomprøver i 1940'erne og 1950'erne, tjente oprindeligt som en nødløsning for at isolere et stort antal udtørrede reaktorer og radiologisk kontamineret grund.

Nu truer revnerne i betonen med at underminere strukturens integritet. Derudover har stigende havniveauer, forventet følge af klimaændringer, fundet vej til området, hvilket øger risikoen for at vandet kan trænge ind i kuppelen og på sigt frigive det radioaktive indhold. En rapport fra australsk tv har dokumenteret betydeligere strålingsniveauer i den omgivende jord end tidligere anslået, samt påvisning af plutonium-239, et især langlivede og farligt radioaktivt isotop, der forbliver skadeligt i mere end 24.000 år.

Selvom myndighederne har forsøgt at nedtoner situationen, understreger eksperter, at kombinationen af en forældet, skadet konstruktion og stigendeHave niveauer skaber en alvorlig trussel mod den lokale befolkning og det marine økosystem, som allerede er påvirket af historisk nedfald. En permanent løsning, der involverer fjernelse af affaldet, har længe været planlagt, men er blevet udsat på grund af komplekse tekniske og økonomiske udfordringer.

I mellemtiden er beboerne på Marshalløerne og国际 samfundet bekymrede for de potentielle langsigtede konsekvenser, hvis der ikke foretages omfattende og hurtige tiltag for at sikre den radioaktive containments integritet





