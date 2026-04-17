Frygt for at køre bil er udbredt og kan overvindes

Køreangst er en reel udfordring for mange, men ifølge eksperter er det hverken pinligt eller unormalt. Lær om årsagerne, hvordan man håndterer frygten, og vigtigheden af professionel hjælp og støtte.

Det er hverken pinligt eller unormalt at opleve frygt for at køre bil, selvom mange, der kæmper med denne angst, går rundt med en forestilling om det modsatte. Det fastslår psykoterapeut Annette Spangsberg, som årligt bistår adskillige personer med at genvinde tilliden til at sidde bag rattet. I hendes praksis støder hun jævnligt på individer, der enten helt har opgivet bilkørsel eller bevidst undgår bestemte trafikale situationer, især når det gælder motorveje.

Ofte bunder denne frygt i en tidligere oplevelse, en form for traume forbundet med en episode i en bil. Interessant nok er det ikke altid den enkelte selv, der bevidst forbinder episoden med den nuværende angst. Annette Spangsberg forklarer, at for mange centreres problemet omkring en følelse af at miste kontrollen. På en motorvej er muligheden for at trække ind til siden begrænset, og denne manglende kontrol kan i sig selv være tilstrækkelig til at udløse angst.

Følelsen kan blive klaustrofobisk, hvor personen oplever, at der ingen udvej er, hvilket udløser kroppens alarmberedskab. Denne specifikke frygt for at være fanget uden mulighed for at stoppe, er noget, som Sophie Schou Jensen kender alt til. Hun er først for nylig genoptaget bilkørsel efter en pause på cirka fem år, og holder sig fortsat væk fra motorveje.

Selvom køreangst er en relativt udbredt tilstand, oplever mange, at det er en udfordring at tale åbent om. En lidt ældre undersøgelse fra Megafon indikerede, at omkring 1 ud af 10 voksne forsøger at undgå bilkørsel, simpelthen fordi de ikke bryder sig om det. At erkende og acceptere sin frygt for at køre bil kan føles som et stort nederlag for mange, og der ligger ofte en betydelig skam forbundet med det, uddyber Annette Spangsberg.

Netop denne skam kan udgøre en markant barriere for at komme videre i processen. Annette Spangsberg påpeger, at manglende forståelse fra omgivelserne er en af de mest smertefulde aspekter for dem, der lider af køreangst. Personer, der ikke selv har oplevet lignende frygt, kan have svært ved at fatte problematikken, hvilket kan være dybt invaliderende for den angstlidende.

Derfor er det et essentielt første skridt mod helbredelse at turde sætte ord på sin frygt. Man skal have modet til at erkende sin angst og derefter aktivt søge efter strategier, der kan hjælpe. En mulig tilgang er at have en person med i bilen, som er informeret om situationen og forstår den angst, der måtte opstå. Det er afgørende at være klar og tydelig omkring sine behov i denne situation.

Dette kan indebære at bede den ledsagende person om enten at være stille og observerende eller aktivt at bidrage ved at holde øje med omgivelserne, alt efter hvad der føles mest trygt for føreren, forklarer Annette Spangsberg. Kroppens naturlige reaktioner skal have plads. Ifølge psykoterapeuten handler vejen ud af angst ikke om at presse sig selv til det yderste eller ignorere kroppens signaler.

Når man bliver forskrækket, skal kroppen have lov til at reagere frit. Det er vigtigt ikke at undertrykke disse reaktioner eller forsøge at pakke dem væk. Kroppen skal have mulighed for at bearbejde og ryste oplevelsen af sig. Således er det vigtigt, at Sophie Schou Jensen, når hun eksempelvis oplever nervesystemet i alarmberedskab under en af sine første køreture efter en længere pause, tillader sig selv at være i denne tilstand.

Faktisk håndterer Sophie sin angst på en hensigtsmæssig måde, vurderer Annette Spangsberg. Det mest effektive er at få sig selv ud i trafikken og opleve, at man faktisk er i stand til at køre bil. Gennem gradvise og positive erfaringer kan man opbygge tillid og overvinde frygten. Hvis man endnu ikke føler sig klar til at sætte sig bag rattet, anbefaler psykoterapeuten at søge professionel hjælp. Alternativt kan man udforske former for kognitiv terapi eller tanketerapi.

En metode indebærer at arbejde med at anerkende sin frygt. Dette kan for eksempel gøres ved gentagne gange at sige til sig selv: Selvom jeg er bange for at køre bil, så accepterer jeg mig selv. Grundlæggende er det vigtigste budskab at handle – at gøre noget. Dette gælder uanset om frygten for at køre bil er opstået pludseligt efter en ulykke, eller om den har været en konstant følgesvend gennem mange år.

Det bedste råd er at konfrontere sin frygt, og jo tidligere jo bedre. Dog er det afgørende at gøre det i trygge rammer og helst ikke alene. Det at møde frygten med støtte fra andre kan gøre en verden til forskel i helingsprocessen.





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Køreangst Psykoterapi Angst Bil Selvhjælp

United States Latest News, United States Headlines

