Frustreret borger: "Dao"-breve i forkert postkasse – igen

75-årig mand fra Ikast er træt af at modtage andres post og mistænker, at hans egen post forsvinder, efter gentagne fejl fra postfirmaet Dao.

En 75-årig mand fra Ikast , Ib Christensen, er dybt frustreret over postfirmaet Dao . Han har gentagne gange oplevet at modtage post, der ikke er til ham, og som han selv har måttet aflevere til de rette modtagere. Nu er bægeret flydt over, da han tirsdag fandt tre breve i sin postkasse, som skulle have været leveret til tre forskellige adresser i Ikast . 'Det giver jo simpelthen sådan en mistillid, når de ( Dao ) ikke kan læse og bare smider det ind tilfældige steder. Nu skal der simpelthen råbes op, for det kan ikke være rigtigt, at tingene ikke kan blive leveret,' siger en vred Ib Christensen.

To af brevene var adresseret til Nørregade, og det tredje til Vestergade, mens Ib bor på Jens Holgaards Vej. Han føler sig misbrugt, når han skal bruge sin tid og energi på at agere postbud for Dao. 'Jeg bliver sgu gal over sådan noget. Hvorfor smider de det af hos mig, så jeg skal rende og lege postbud? De får penge for det, det gør jeg da ikke. Jeg er 75 år,' uddyber han.

Ib har kontaktet Dao for at løse problemet, men seneste aftale om, at Dao skulle afhente de fejlleverede breve på hans trappe, er heller ikke blevet overholdt. 'Jeg havde lagt dem i en plastpose, og så skulle de komme og tage dem. De står stadigvæk derude,' fortæller en opgivende Ib torsdag formiddag.

Udover at modtage andres post er Ib også overbevist om, at hans egen post lider samme skæbne. Han har netop fejret sin 75-års fødselsdag og afventer stadig en fødselsdagshilsen fra Fyn, som endnu ikke er dukket op. 'Det kan jeg da ikke acceptere, for hvem har fået det brev? Det er da pisseirriterende,' lyder det.

Problemet med manglende postfyldning fylder meget for Ib, der nu står over for valget mellem selv at tage sin rollator og opsøge de rette adresser eller vente på, at Dao en dag henter de breve, de allerede har leveret forkert. 'Det fylder rigtig meget. Når de ikke kan få deres post, hvor meget mere er der så? Jeg får ikke min post – hvor er den henne?'

Dao har i en skriftlig udtalelse til TV MIDTVEST bekræftet, at de tager alle fejl alvorligt, og at det ikke må ske, at post havner hos den forkerte modtager. Firmaet er i gang med at undersøge omstændighederne omkring de fejlleverede breve. Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør hos Dao, understreger, at hvis der er tale om en omdelerfejl, vil omdeleren blive indkaldt til en samtale og modtage en påtale. Ved bevidst fejllevering vil der være nultolerance, hvilket vil medføre bortvisning og politianmeldelse af den pågældende omdeler.





