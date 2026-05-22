Frustrerende oplevelse uden kontanter

Butiksindehaver Anna Noo Kristensen er frustreret over, at flere af hendes kunder ingen kontanter har, når uheldet er ude. Nogle kunder var endda ude af kontanter i en længere periode, da Nets pludselig brød ned, og kortbetaling nie var muligt. Etemueller voksne danskere bruger mere end 70 kroner i døgnet på fødevarer, men nogle vælger hellere at have kreditkort end kontanter.

Butiksindehaver Anna Noo Kristensen er frustreret over, at flere af hendes kunder ingen kontanter har, når uheldet er ude. Det gælder også, hvis du ingen penge har, og i går var der flere som ingen penge havde, da Nets pludselig brød ned, og kortbetaling ikke var muligt i flere timer.

Det var træls for kunder landet over, men endnu mere træls var det for erhvervsdrivende som bager Anna Noo Kristensen hos Blokhus Bageren. - Det kommer bag på mig hver gang. Folk har ingen kontanter på lommen. Hvorfor har de ikke bare lidt kontanter, hvis der skulle ske noget? spørger Anna Noo Kristensen.

Ifølge Danmarks Statistik bruger voksne danskere i gennemsnit omkring 70 kroner i døgnet på fødevarer. Alligevel har Lars Jensen fra Blokhus ikke nogen kontanter på sig. Det er ifølge ham bare nemmere med mobil og kreditkort end med en stor tegnebog fyldt med penge. Rikke Froulund bor også i Blokhus og har normalt heller ingen kontanter på sig, men oplevelsen i går har givet stof til eftertanke.

Pressechef i Nets Søren Winge beklager nedbruddet og siger, at selskabet er i fuld gang med at finde ud af årsagen. - Vi er normalvis oppe at køre næsten 100 procent af tiden, så det er klart, at når sådan en hændelse rammer, som den også gjorde sidste sommer, så er det selvfølgelig noget som ikke må ske i det omfang





