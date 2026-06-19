Frustration over dårlig tale om landmænd - og andre nyheder

Camilla Dølrath Sørensen er kærester med en landmand, og hun oplever, at der ikke bliver talt pænt om hverken ham eller andre landmænd. Det frustrerer hende. Og hvad er det for en nyhed, at den fireårige søbjørn Imka har født en lille unge? Og hvordan kan man forvente, at publikum kan blive kropsvisiteret på vej ind til musikfestivalen Ikast Musikliv?

Camilla Dølrath Sørensen er kærester med en landmand, og hun oplever, at der ikke bliver talt pænt om hverken ham eller andre landmænd . Det frustrerer hende.

Det viste sig nemlig, at den fireårige søbjørn Imka, uden nogen afslørende tegn, har været drægtig i et år. Og nu har hun født en lille unge. En 55-årig mand er blandt andet sigtet for vold og butikstyveri, efter at han torsdag blev ved med at opsøge Netto på Silkeborgvej i Herning. Ifølge lokalpolitiet i Herning skubbede han blandt andet til en kvindelig ansat, der forsøgte at stille sig i vejen for ham.

Hvor i Midt- og Vestjylland finder man de flade a' og de lange u' er? Tag quizzen i artiklen og test, hvor god du er til at gætte, hvor i landsdelen dialekten kommer fra. Ulykken skete hos en virksomhed på Sjællandsvej, hvor den 40-årige var ved at svejse, da der gik ild i hans jakke, oplyser lokalpolitiet i Herning.

Manden fik tredjegradsforbrændinger på venstre side af kroppen, venstre overarm og venstre hånd, og at han blev overført til behandling på Rigshospitalet i København. En 35-årig mand slap torsdag ved middagstid tilsyneladende meget heldigt fra en arbejdsulykke på en gård på Borkvej øst for Ringkøbing. Lokalpolitiet i Ringkøbing oplyser, at den 35-årige kravlede ned i en to meter dyb brønd, hvor der stod en gyllepumpe. Den 35-årige fik det hurtigt dårligt og besvimede.

Heldigvis lykkedes det en kollega at få ham hevet op af brønden, og han kom til bevidsthed, da han kom op i den friske luft. Politiet har meget få detaljer om episoden, men hvis det var gylledampe, der fik manden til at besvime, var det en meget farlig situation. Ifølge Bandekonflikten i Herning/Ikast-området betyder, at publikum kan blive kropsvisiteret på vej ind til musikfestivalen Ikast Musikliv, der løber af stablen fredag og lørdag.

Formanden for Ikast Musikliv, Stephan Olesen, siger til TV MIDTEST, at festivalen altid har haft mulighed for at 'klappe' gæsterne ved indgangen - forstået på den måde, at man lige mærker, om de har noget på sig, som de ikke må have med ind på pladsen. Og efter en dialog med vores frivillige besluttede vi at gøre ekstra opmærksom på muligheden, så folk kan føle sig trygge.

Vi forventer ingen problemer, og jeg tænker heller ikke, at de personer, der er involveret i den aktuelle situation, har lyst til at komme steder, hvor der er så mange mennesker samlet, siger han. Ikast Musikliv har eksisteret i 23 år. I år er der for første gang udsolgt - det vil sige 2500 gæster begge dage. Tre biler er kørt sammen på rute 26 fra Viborg mod Skive mellem Viborg NV og Løgstrup.

For 5 timer siden Bakker med skiveskårne, økologiske champignoner, der bliver solgt i hele landet, tilbagekaldes nu af producenten GASA Nord Grøn. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Champignonerne er solgt i supermarkedskæderne Coop, Føtex, Bilka, Netto og Rema 1000 i bakker af 100 gram. Listeriabakterien kan give influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mave-tarmproblemer.

Hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte din egen læge, skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen. Her har en højspændingsledning fået fat i et træ, der har svajet i vinden. Det satte en bue af strøm gennem træet og har fået fat i noget af skovbunden, fortæller Henrik Dam Sørensen, der er indsatsleder ved Brand & Redning MidtVest.

Han oplyser derudover, at brandvæsnet lige nu afventer elselskabet, da de ikke vil sprøjte vand på, så længe der kan være strøm i





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Landmænd Camilla Dølrath Sørensen Søbjørn Imka Ikast Musikliv Kropsvisitering Musikfestival Nyheder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

I retten var Marius Høiby som alle andre – udenfor var han det ikkeTV 2 giver dig overblik over de mest aktuelle nyheder og historier i samfundet lige nu - på under et minut.

Read more »

Listeriaudbrud sendte 11 på hospitalet - stigning på 38 procentEn ny årlig rapport fra Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) konkluderer, at et enkelt listeriaudbrud, der kan kobles til spiseklare fiskefrikadeller, sendte sidste år 11 personer på hospitalet. Rapporten viser en stigning på næsten 38 procent i registrerede tilfælde af listeriainfektion i forhold til 2024. Camilla Thougaard Vester, akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet, udtaler sig om de præcise årsager til stigningen.

Read more »

Andre boller på suppenKokkeri. René Redzepi har opført sig som »en idiot«, men afviser at have slået eller stukket ansatte med stegegaffel. Nu genåbner Noma som restaurant, denne gang med Redzepi som kreativ direktør. En tidligere praktikant har sine tvivl om Noma 3.0.

Read more »

Frustration vokser: Grøn varmeløsning til landområder får mavepuster fra FolketingetFor husejere, der får nej til fjernvarme, har en særlig fælles varmeforsyning ofte været et overkommeligt alternativ, der kan sikre, at oliefyret kan smides på porten. Men Folketinget spænder nu ben.

Read more »