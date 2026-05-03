Frustration blandt bedsteforældre efter færgepause under arrangement på Venø

En halv times kaffepause hos færgepersonalet førte til lange køer og forsinkelser for bedsteforældre, der skulle til arrangement på Limfjordsøens efterskole. Overfartslederen forklarer, at pausen var planlagt, men bedsteforældrene følte sig snydt.

Turen med Venø Færgen fra fastlandet tager normalt kun to minutter, men søndag blev det en lang og frustrerende oplevelse for Mai-Britt Nielsen og hendes mand Ole Klitgård.

De var blandt 95 bedsteforældre, der var inviteret til en særlig bedsteforældredag på Limfjordsøens efterskole. Arrangementet skulle begynde klokken 11 med kaffe og kage, men på grund af en uventet pause i færgetrafikken kom mange for sent. Mai-Britt Nielsen og hendes mand ankom til færgeovergangen klokken 10.15, men alligevel måtte de vente i en lang kø sammen med 70-80 andre bedsteforældre.

Under ventetiden holdt færgens medarbejdere en halv times kaffepause, hvilket betød, at bedsteforældrene først kunne komme over til Venø, da arrangementet allerede var i gang. Frustrationen var stor blandt de ventende, der følte sig snydt af situationen. Mai-Britt Nielsen udtrykte sin utilfredshed med ordene: Jeg kan ikke forstå, at de ikke kan tænke selv og vente til, at det store rush er ovre. Det er synd for efterskolen, træls for børnene og så ærgerligt for os bedsteforældre.

Ifølge overfartslederen på Venø Færgen, Charly Clemmensen, var pausen dog planlagt i samråd med øens beboere og Struer Kommune. De ansatte har ret til to pauser på 30 minutter hver dag, og det blev aftalt, at formiddagspausen skulle være efter afgangen klokken 10.40 og til næste afgang 11.20. Denne aftale er blevet implementeret siden 1. maj, og Charly Clemmensen understreger, at tiderne er faste og ikke kan ændres hver gang, der er et arrangement på øen.

Han mener, at der må have været en misforståelse omkring, at færgen skulle sejle uafbrudt. Mai-Britt Nielsen er godt klar over, at der er mange, der skal med færgen på en travl dag, og hun havde forberedt sig ved at ankomme i god tid. Men det viste sig ikke at være tidligt nok.

Når efterskolen havde meldt ud, at den sejler uafbrudt ved deres arrangement, så havde vi regnet med at kunne køre hen og ikke skulle vente så lang tid, siger hun. Heldigvis kom bedsteforældrene til sidst over til Venø og kunne nyde resten af dagen med deres barnebarn. Charly Clemmensen håber, at næste arrangement passer bedre med de faste afgange, så alle kan være glade





