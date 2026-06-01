Frist for 1.000-kronesedler udløbet - over 21 milliarder kroner indleveret

Den endelige deadline for indlevering af de gamle 1.000-kronesedler er overskredet. Nationalbanken melder om stor interesse, og nu er sedlerne værdiløse.

I går udløb den endelige frist for at indlevere de gamle 1.000-kronesedler, som nu er blevet værdiløse. Nationalbanken oplyser, at der i alt er blevet indleveret pengesedler for mere end 21,1 milliarder kroner.

Størstedelen af sedlerne blev indleveret eller brugt, mens de stadig var gyldige som betalingsmiddel frem til 31. maj sidste år. Siden da har det været muligt at aflevere dem på særlige indleveringssteder, og op til deadline i går blev der indleveret et stort antal sedler, som nu skal behandles i de kommende måneder. Det samlede beløb forventes derfor at stige yderligere. Processen med at udfase 1.000-kronesedlen blev annonceret af Nationalbanken for to et halvt år siden.

Beslutningen blev truffet for at bekæmpe sort økonomi og hvidvaskning, da sedlen med en værdi af over 1.300 kroner var den største i omløb. Mange borgere har benyttet sig af muligheden for at indlevere sedlerne, enten direkte i banken eller via postordning. Nationalbanken har understreget, at der ikke vil være yderligere frister, og at sedler efter i dag ikke længere kan indløses. Ifølge økonomiske eksperter har udfasningen været en succes, idet langt størstedelen af sedlerne er kommet tilbage i systemet.

Dog er der fortsat en mindre mængde sedler, der ikke er indleveret - anslået til omkring 2-3 milliarder kroner. Disse sedler er nu teknisk set værdiløse, men Nationalbanken opfordrer til, at man gemmer dem som samleobjekter eller afleverer dem til politiet. Udfasningen af 1.000-kronesedlen er et led i en større international tendens, hvor mange lande fjerner store pengesedler for at gøre det sværere for kriminelle at håndtere store kontantbeløb.

Samtidig har udfasningen af den danske tusindkroneseddel sat gang i debatten om kontantløse samfund. Mange ældre og borgere i yderområder er bekymrede for, at de mister adgangen til kontanter. Nationalbanken har dog forsikret, at der stadig er rigeligt med mindre sedler og mønter i omløb. Med deadline i går er et vigtigt kapitel i dansk pengehistorie afsluttet, og nu ser vi frem mod en fremtid, hvor digitale betalinger dominerer endnu mere.

Historien om 1.000-kronesedlen er også en påmindelse om, hvordan pengepolitikken udvikler sig. Nationalbankens næste skridt bliver at evaluere processen og overveje, om der er behov for at udfase yderligere seddeltyper. Men for nu er det slut med at betale med tusindkronesedler i Danmark - med mindre du har en af de få, der er gemt som erindring





