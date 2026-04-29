Frihedsbrevet og chefredaktør tiltalt for overtrædelse af navneforbud

Frihedsbrevet, chefredaktør Mads Brügger og to journalister nægter sig skyldige i at have brudt et navneforbud i forbindelse med artikler om en krisecenterdirektør. Sagen kommer for retten den 6. maj.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix En sag om overtrædelse af et navneforbud er nu på vej i retten. Mediet Frihedsbrevet , dets chefredaktør Mads Brügger og to journalister er tiltalt for at have offentliggjort oplysninger, der identificerede en person, der var underlagt et navneforbud i forbindelse med en straffesag.

Anklagemyndigheden mener, at en række artikler bragt på Frihedsbrevet.dk i august og september 2022 overtrådte dette forbud. Sagen drejer sig om artikler, der omhandlede en daværende direktør for et krisecenter på Sydsjælland og hendes økonomiske dispositioner. Direktøren blev senere tiltalt for bedrageri og mandatsvig, men blev i sidste ende frifundet i Østre Landsret. Advokat Vibeke Borberg, der repræsenterer Mads Brügger og de to journalister, oplyser, at de nægter sig skyldige.

Hun understreger, at der på tidspunktet for artiklernes offentliggørelse ikke var rejst nogen sigtelse mod direktøren, kun et nedlagt navneforbud. Borberg argumenterer for, at artiklerne ikke handlede om efterforskningen eller straffesagen, men var baseret på selvstændig research om direktørens selskabsdrift. Anklageskriftet hævder dog, at oplysninger i artiklerne identificerede direktøren som mistænkt i sagen. Mads Brügger selv mener, at Frihedsbrevet handlede i god tro og var overbevist om, at de var på sikker grund, da de publicerede artiklerne.

Han henviser til en vejledning fra en dommer, der angiveligt gav dem grønt lys til at publicere, så længe de ikke nævnte den konkrete straffesag. Sagen har vakt opmærksomhed, ikke mindst på grund af den lange tid, der er gået siden artiklernes offentliggørelse – næsten fire år. Straffen for at overtræde et navneforbud kan i første omgang være bøder på 25.000 kroner for journalister og 50.000 kroner for redaktører. Derudover kan retten pålægge en godtgørelse til den krænkede part.

Retssagen er berammet til den 6. maj i Københavns Byret. Sagen rejser vigtige spørgsmål om balancen mellem pressefrihed og retten til privatliv, samt om grænserne for, hvad der kan publiceres, selv når en person er underlagt et navneforbud. Det er også relevant at diskutere, hvorvidt en langsom sagsbehandling kan skade tilliden til retssystemet og skabe usikkerhed for medierne





