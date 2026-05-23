Friedrich Merz og Volodymyr Zelenskyj diskutere Ukraines EU-medlemskab

Tysklands kansler, Friedrich Merz, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, diskuterede Ukraines muligheder for at blive en del af EU ved en sikkerhedskonference i Munchen i februar. Zelenskyj bemærkede, at Ukraine har krav på et fuldgyldigt medlemskab af EU og en selvstændig stemme på linje med andre lande. Han foreslog, at der gives Ukraine en særlig medlemskabsstatus.

Der er nok at diskutere, hvad angår Ukraines muligheder for at blive en del af EU. For Tysklands kansler, Friedrich Merz, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, der her ses ved årets sikkerhedskonference i Munchen i februar måned.

(Foto: © Sean Gallup, EPA/Ritzau Scanpix) Ukraine har krav på et fuldgyldigt medlemskab af EU og en selvstændig stemme på linje med andre lande. Sådan lyder i store træk beskeden fra præsident Volodymyr Zelenskyj i et brev, der er rettet til EU's Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, formand for Det Europæiske Råd António Costa og Nikos Christodoulides, præsident i Cypern, som varetager EU-formandsskabet.

De foreslår, at der gives Ukraine en særlig medlemskabsstatus, der blandt andet vil give landet mulighed for deltagelse i møder i Det Europæiske Råd samt mulighed for at tage del i EU-Kommissionen og EU-Parlamentet - alt sammen uden retten til at stemme. Det vil være unfair at lade Ukraine være til stede i EU uden at give os en stemme, lyder det ifølge Reuters i brevet fra Zelenskyj.

Ukraine har været kandidatland til EU siden 2022, men processen bevæger sig stadig langsomt. Og efter at Viktor Orban - der var modstander af Ukraines optagelse - ikke længere leder Ungarn, mener Zelenskyj, at tiden er inde til at sikre betragteligt fremskridt i optagelsesprocessen.

Merz' brev er en mere konkret formulering af en idé, der blev præsenteret ved EU-topmødet i Cypern for en måned siden - også her understregede Zelenskyj vigtigheden af et fuldgyldigt medlemskab for sit land og afviste det, han betegnede som symbolsk medlemsstatus med en håndfuld EU-lande. Ifølge den tyske kansler er den udvidelsesproces, som ikke blot omhandler Ukraine, men også lande på Vestbalkan og Moldova, for lang tid og skaber frustration.

Men det særlige skræddersyede medlemskab kan give Ukraine en mulighed for også at blive omfattet af artikel 42.7 i Lissabon-traktaten, som handler om, at man indenfor EU-kredsen kan anmode om forsvarsstøtte fra andre lande. Og det vil give Ukraine nogle længe efterlyste sikkerhedsgarantier. Det er et modigt træk uden fortilfælde, hvis man kan finde en konstruktiv tilgang til denne særlige status, mener kansleren, fordi det også er et stærkt signal til Ukraine og dets folk.

Men Ukraine skal også tænke på at samarbejde, siger en unavngiven diplomat ifølge Euronews. Ud fra et juridisk synspunkt kan man ikke se, hvordan det skal kunne fungere, og vi ville være nødt til at ændre traktaterne, siger vedkommende





