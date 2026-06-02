Fridagen på vej tilbage?

Den nye regering åbner for at genindføre fridagen fra år 2030, men først skal én betingelse være opfyldt.

Fagbevægelsens organiserede store demonstrationer, da SVM-regeringen sammen med De Radikale afskaffede store bededag som fridag i 2023. Den nu tidligere SVM-regering kom hårdt fra start, da den præsenterede en afskaffelse af store bededag som fridag i sit regeringsgrundlag.

Det blev ikke ligefrem taget godt imod bredt i befolkningen, og nu kan fridagen så være på vej tilbage. For den nye regering åbner nu for at genindføre fridagen fra år 2030. Det kan DR i dag erfare. Men først skal én betingelse være opfyldt.

Da man i sin tid afskaffede fridagen, vurderede Finansministeriet nemlig, at det ville øge beskæftigelsen med 8.500 personer. Ifølge DR's oplysninger vil regeringen først fremlægge lovforslaget om at genindføre fridagen næste år, så der er tid til at inddrage arbejdsmarkedets parter inden. Det skal først træde i kraft i år 2030, så man kan nå at få det med i de overenskomster, der skal forhandles på det offentlige og private arbejdsmarked i 2028 og 2029.

Og så kan vi jo bare se frem mod den fridag, der - måske - kommer tilbage i 2030. Men for lønmodtagere vil der også være en hage ved det. For da fridagen blev afskaffet, udløste det et tillæg på lønsedlen på 0,45 procent af ens årsløn. En kompensation for at skulle arbejde en dag mere.

Den kompensation forsvinder igen, hvis fridagen kommer tilbage, og dermed kommer man altså som udgangspunkt til at gå ned i løn





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fridag SVM-Regering De Radikale Beskæftigelse Lønmodtagere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bjarne Riis åbner op om dopingslivets efterspil og den vedvarende betydning af Tour-sejrenDen tidligere tourvinder beskriver i et nyt interview, hvordan hans dopingperiode fra 1993 til 1998 har påvirket både hans personlige liv og hans offentlige omdømme, og hvorfor sejren i 1996 stadig betyder så meget.

Read more »

Vingegaard i topform før Tour de France - rivalen Pogacar på kantDen danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er i ekstatisk humør efter sin femte etapesejr og samlede sejr i Giro d'Italia. Eksperter fra TV 2 og B.T. mener, at hans form lover en episk kamp om den gule trøje mod den slovenske rival Tadej Pogacar, som også er blevet stærkere. Tour de France starter den 4. juli i Barcelona, og fremtiden ser spændende ud for begge cyklister.

Read more »

Den japanske metode får folk til at droppe den klassiske skraldespandFolk i Europa søger efter alternative løsninger til at håndtere deres køkkenaffald, og en japansk metode har vundet popularitet. I stedet for den traditionelle skraldespand under vasken vælger flere en lukket beholder, som omdanner madrester gennem en kontrolleret fermenteringsproces. Dette system begrænser lugtgener og skaber et produkt, der kan bruges som gødning.

Read more »

Ny regering planlægger at genindføre store bededag fra 2030 under betingelserDen kommende regering i Danmark har tilkendegivet, at der i 2027 vil blive fremsat et lovforslag om at genindføre den afskaffede helligdag store bededag, med effekt fra 2030. Genindførelsen er knyttet til en forudsætning om en stigning i beskæftigelsen, og tidsrammen giver arbejdsmarkedets parter mulighed for at tilpasse overenskomster, så lønninger ikke falder på grund af en ekstra fridag. Parallelt præsenteres det politiske grundlag for den nye regering tirsdag, hvor Enhedslisten bl.a. lover gratis tandlæge for alle danskere, men uden umiddelbar ikrafttræden. Andre historier i nyhedsoversigten omfatter en politianmeldelse af selskabet bag Rejsekort-systemet, en stor specialtransport på Vestjyllands veje, skadedyr der ødelægger buske, trafik- og elprisforhold samt en alarmerelateret hændelse ved et sygehus.

Read more »