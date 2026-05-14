French Supertalent Paul Seixas Could Challenge Pogacar, Matti Breschel Says

Sports director Matti Breschel believes that the French cyclist Paul Seixas could have challenged Pogacar in the Giro d'Italia, and that Vingegaard should not be worried about the new French rival.

For i det franske supertalent Paul Seixas ser cykelsporten ud til at have fundet en mand, der kan udfordre danskeren og Tadej Pogacar . I såfald kunne det være gået galt, lyder den overraskende udmelding.

"Hvis han havde stillet op i Giroen, så havde Seixas slået Vingegaard. Det er min teori," lyder det fra den tidligere rytter og nuværende sportsdirektør hos EF-Education, Matti Breschel. Han er overbevist om, at Giro-triumfen var glippet for Visma-kaptajnen, hvis han havde fået konkurrence fra Seixas. Paul Seixas var sidste mand, der kunne følge med Tadej Pogacar ved Liège-Bastogne-Liège.

Foto: Elias Rom/AFP/Ritzau Scanpix "Vi så, hvordan Seixas kørte i Liège-Bastogne-Liège, hvor han blev nummer to efter Pogacar. Han er indtil nu den eneste, der har kunnet følge ham op ad La Redoute (stigningen, hvor han har cementeret sine seneste sejre, red. ) Jeg var overrasket over, at han kunne holde så langt, indtil han fik dødsstødet.

" Matti Breschel, der er med til at dække det italienske etapeløb for Eurosport, peger på to ting, der taler for, at den kun 19-årige Seixas havde fået skovlen under Vingegaard. For det første ramte han en vanvittig topform lige op til Giroen - og for det andet er årets rute knap så voldsom, hvilket taler i hans favør. Alligevel synes han ikke, at Vingegaard skal være urolig over den nye, franske rival.

"Han skal for Guds skyld ikke være nervøs. Det er en ekstra konkurrent, men jeg tror, at Jonas tror på sin tilgang, program og på alt, hvad han gør lige nu.





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paul Seixas Tadej Pogacar Giro D'italia Liège-Bastogne-Liège Matti Breschel Vingegaard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French passenger on 'MV Hondius' infected with hantavirus, three deadA female passenger on a cruise ship 'MV Hondius' contracted hantavirus despite symptoms similar to those of the flu. Tragically, three passengers have passed away in connection to the ship's crew member and her being infected with the disease. The remaining passengers—those currently aboard the ship and those being repatriated—are subject to strict quarantine rules to monitor the spread of the disease.

Read more »

Paul stopper som kok på Michelin-restauranten Henne Kirkeby KroNæste kapitel for den kendte kok Paul Cunningham på Henne Kirkeby Kro, det afslutter han denne sæson. Efter en hektisk livsstil, som drog til diabetes, blev en infektion indledt, og amputation af benet blev nødvendigt.

Read more »

Cannes Film Festival's Challenges and Political TurmoilThe Cannes Film Festival, one of the world's most prestigious film festivals, took place in Cannes, France, amidst controversy and challenges. Among the controversies were drug abuse, few American films in the lineup, and conservative forces. Additionally, the French police escalated their efforts to combat drug trafficking in the city.

Read more »