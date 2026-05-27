French Open: Extreme Heat Affects Tennis Players

The extreme heat in Paris has affected the tennis players participating in the French Open. Some players choose to embrace the heat, while others try to cope with it. The extreme heat can provide a slight advantage to certain players, as the ball moves faster and the courts become more compact.

Flere lande er ramt af decideret varmetilstande, hvor grand slam-turneringen French Open løber af stablen i Paris. Her har dagstemperaturerne ligget omkring 33 grader de seneste dage, og prognoserne lover helt op mod 35 grader i den kommende weekend.

De voldsomme arbejdsforhold har fået ramt på flere af spillerne. Nogle spillere vælger at omfavne varmen, mens andre vælger at knuselske den. Den ekstreme varme kan være en fordel for en gruppe af spillere, da bolden kommer hurtigere gennem luften og banerne bliver mere tørre og kompakte. Nogle spillere, som er vant til varmen, kan drage fordel af det.

Elina Svitolina og Casper Ruud er eksempler på spillere, der har oplevet varmen på forskellige måder. Prognoserne viser fortsat temperaturer langt over 30 grader i Paris de kommende fire-fem dage, inden det ser ud til at normalisere sig en smule med temperaturer omkring 22-25 grader. French Open løber frem til den 7. juni





