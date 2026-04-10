Fremtidstro og udfordringer: Unge fotografer ser lyst på fremtiden

Dansk fotografi er højt anerkendt, men branchen oplever nedskæringer. Tre unge fotografer fortæller om deres drømme, håb og udfordringer i en tid med forandring. De tror på en fremtid for fotojournalistikken, trods bekymringer om branchens udvikling.

10. april 2026, 10:13 Dansk fotografi er kendt for sit høje niveau. Alligevel oplever branchen flere fyringer end nyansættelser. Men det har ikke knækket drømmene hos unge fotojournalister, der fortsat tror på, at der er en fremtid for dem. Fra de erfarne fotografkolleger lyder det dystert, at branchen er i forfald. Fotografiet har ingen fremtid – i hvert fald ikke hvis man vil tjene penge på det. Men denne udlægning deles ikke af den nye generation af fotografer.

Mød tre fotografer på vej ind i faget, som ikke lader sig skræmme og håber på, at fotograferiet bliver deres levevej.\Dicte Marie Hostrup Sønnichsen, 23 år, studerer til fotojournalist på DMJX og er i praktik på dagbladet Information. Hun vandt Årets Portræt, enkeltbillede, ved Årets Pressefoto. Hun udtaler, at hun er på vegne af alle de dygtige fotografer, der er blevet fyret fra medierne de seneste år. Det er trist for branchen. Alle, der uddannes i dag, ved, at de sandsynligvis kommer til at arbejde som freelancere. Ingen af dem forventer at få et fast job på en avis. Hun mener, at fotojournalister besidder mange evner, og at de bør tænke i andre baner. Hun ser, at nogle er dygtige til at søge penge fra fonde til længere fotoprojekter, mens andre får job i organisationer og firmaer, hvor de løfter det visuelle udtryk på en ny måde. Hun er klar over, at det er hårdt at etablere sig som freelancer, men hun tror på, at hun kan leve af at fotografere, hvis hun ikke er bange for at tage alle slags opgaver. Hun fortæller, at hendes familie og venner har støttet hendes drøm, men også joket med, at hun nok ikke bliver styrtende rig. \En anden ung fotograf, der studerer på Medieskolerne i Viborg og er elev på Ritzau/Scanpix, har en dyb interesse for fotografiet og nyheder. Han er glad for at have fået en elevplads, hvor han kan lave nyhedsfotografi, og han glæder sig over at se sine billeder blive publiceret bredt. Han mener, at fotojournalisters arbejde er vigtigere end nogensinde før, da nyhedsbilledet er oversvømmet af ringere og manipulerede informationer. Han tror på, at folk igen vil søge efter troværdig og nuanceret information. En tredje fotograf, som har studeret på fotoskolen Fatamorgana i København, erkender, at det er svært at leve af at være fotograf, og at der ingen garanti er for succes. Han er nogle gange i tvivl, om han skal fortsætte, og han overvejer andre karriereveje. Men han er endnu ikke klar til at opgive sin drøm. Han fortæller, at mange venner er snart færdige med deres uddannelser og har et mere klart billede af deres fremtidige job. Men han er ikke sikker på, at han vil vælge en anden vej





